Lorenzo Amoruso sulla compagna più giovane di 20 anni: “È iraniana, ha una mentalità diversa da quella occidentale”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore reduce dalla lunga storia d’amore finita con Manila Nazzaro, commenta la differenza d’età con la nuova compagna Afarin Mirzaei. Intervistato da Novella 2000, il commentatore sportivo sostiene sia la provenienza geografica di Afarin a non rendere un problema il fatto che a separarli siano oltre 20 anni. “Io ho 53 anni, Affi quasi 33 ma questo per noi non è mai stato un problema. Lei è iraniana e ha una mentalità diversa da quella occidentale”, ha spiegato, riferendosi probabilmente al fatto di essere cresciuta più ius fretta rispetto alle sue coetanee a causa dello stile di vita condotto:

Ha scelto di lasciare l’Iran per venire in Italia e ricostruire la sua vita. In Iran, nonostante avesse una vita serena, le donne sono considerate poco. Affi ha una laurea in architettura, ma voleva emanciparsi da una realtà ancora difficile. In questo è stata aiutata dalla sua famiglia che è molto aperta e cha lasciata libera di venire a vivere in Europa. In Italia ha dovuto adattarsi lavorando mentre studia. Ora sta per laurearsi in Fashion Design all’Università di Firenze.