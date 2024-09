Chi è Lorenzo Spolverato, modello e concorrente del Grande Fratello: la sua storia

video suggerito

Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Nato e cresciuto a Milano, ha 27 anni e attualmente lavora come modello, anche se nel suo passato conta diverse altre esperienze lavorativa. Il reality, per lui, è "un sogno e una rivincita". Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, ha raccontato di essere single ma pronto a mettersi alla prova e, perché no, anche a innamorarsi.

Chi è Lorenzo Spolverato: il lavoro e il sogno di diventare attore

Nato e cresciuto a Milano in un quartiere difficile, Lorenzo Spolverato ha 27 anni e ora lavora come modello. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 20mila followers, ci sono diversi foto che lo ritraggono durante servizi fotografici che fanno parte della sua professione. In passato ha cambiato diversi lavori, come ha raccontato nella clip di presentazione al Grande Fratello: il cameriere, il sommelier, il bodyguard e l'animatore per villaggi turistici. Il suo sogno però sarebbe quello di lavorare nel mondo dello spettacolo e in particolare di diventare attore. Il 16 settembre è entrato nella casa più spiata d'Italia, un'occasione che rappresenta per lui "una rivincita e un sogno".

La storia di Lorenzo: la famiglia e l’infanzia difficile

Nella clip di presentazione, Lorenzo ha subito parlato della sua infanzia e della sua famiglia: "Sono nato nelle case popolari di Milano. Sono cresciuto in un quartiere molto difficile, vengo da una famiglia molto umile. A casa mancavano sempre i soldi e il cibo. Ogni volta che ci penso è difficile". Il 27enne è molto legato ai genitori che, nonostante le difficoltà, non gli hanno mai fatto mancare nulla e l'hanno sempre sostenuto: "Mio padre e mia madre hanno fatto tantissimi lavori. Una cosa di cui gli sono grato è che mi hanno insegnato ad amare e essere amato".

La vita privata di Lorenzo Spolverato: il concorrente è single

Lorenzo Spolverato è entrato nella casa del Grande Fratello da single, pronto a rimettersi in gioco. "Sono single, spero mi abbiate apparecchiato una bella bomba", ha scherzato nel suo video di presentazione. Già nelle prime ore all'interno della Casa, sembra essersi avvicinato alla concorrente Jessica Morlacchi, che non ha nascosto un certo debole nei suoi confronti. Chissà che con il passare dei giorni tra loro possa nascere davvero qualcosa.