Al GF Lorenzo Spolverato: “È una rivincita. Vengo da un quartiere difficile, a casa mancavano soldi e cibo”

Nella puntata di Grande Fratello di lunedì 16 settembre ha fatto il suo ingresso Lorenzo Spolverato, 27 anni. "Per me questo programma è un sogno, è una rivincita" ha spiegato il ragazzo nella clip di presentazione. Adesso lavora come modello ma prima di questo mestiere ha fatto il cameriere, il sommelier, il bodyguard e l'animatore per villaggi turistici. "Sono nato nelle case popolari di Milano, sono cresciuto in un quartiere molto difficile" ha raccontato. Ad accoglierlo nella Casa è stata Jessica Morlacchi che, prima di rivelare la sua vera identità, si è finta un hostess della trasmissione.

Lorenzo Spolverato, dalle case popolari al Grande Fratello

Per Lorenzo Spolverato il Grande Fratello è un sogno e una rivincita. Ha 27 anni e prima di fare il modello ha lavorato come cameriere, sommelier, bodyguard, animatore per villaggi turistici. "Sono nato nelle case popolari di Milano. Sono cresciuto in un quartiere molto difficile, vengo da una famiglia molto umile. A casa mancavano sempre i soldi e il cibo. Ogni volta che ci penso è difficile" ha raccontato nella clip di presentazione. "Mio padre e mia madre hanno fatto tantissimi lavori. Una cosa di cui gli sono grato è che mi hanno insegnato ad amare e ad essere amato" ha aggiunto. Lorenzo Spolverato è single ma spera di incontrare "una bella bomba" all'interno del programma. Jessica Morlacchi gli ha dato il benvenuto nella Casa del Grande Fratello.

Jessica Morlacchi accoglie nella Casa Lorenzo Spolverato

Ad accogliere Lorenzo Spolverato, intento a godersi una sauna, è stata Jessica Morlacchi, che si è finta una hostess. I due hanno chiacchierato un po' prima che partisse "WWW.mi piaci tu" e che si lanciassero in un balletto sul brano dei Gazosa. Quando Alfonso Signorini ha dato il benvenuto a Lorenzo Spolverato, ha chiarito che anche Morlacchi è una delle nuove concorrenti.