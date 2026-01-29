Che fine ha fatto Alfalfa di Piccole canaglie: Bug Hall ha donato tutti i suoi soldi e oggi vive in povertà

Bug Hall oggi: che fine ha fatto l’attore che interpreta Alfalfa nel film Piccole Canaglie

Bug Hall, il volto indimenticabile di Alfalfa nel film Piccole canaglie (The Little Rascals, 1994), ha voltato le spalle a Hollywood da anni: oggi vive in un mondo votato all'essenzialità e ha scelto un percorso religioso radicale. A distanza di oltre trent'anni dal successo a Hollywood, dunque, ha intrapreso una strada completamente diversa da quella dello star system. L'ex enfant prodige ha infatti lasciato il cinema per trasferirsi in una zona rurale dell'Arkansas, dove vive con la moglie e i loro cinque figli.

La scelta estrema e il voto di povertà

Oggi Hall, 40 anni, si definisce un "estremista cattolico radicale". Al quotidiano britannico Daily Mail, l'ex attore ha dichiarato di avere donato tutti i suoi averi, inclusi i guadagni accumulati durante la carriera da attore. Ha fatto "voto di povertà" ed è determinato a "mantenere una vita il più possibile libera da qualsiasi necessità di reddito". Quando emergono esigenze economiche, spiega: "Vado a lavorare o faccio qualche lavoretto per raccogliere denaro e soddisfare quel bisogno".

Hall e la sua famiglia vivono attualmente in un camper, dotato di un pozzo d'acqua e un generatore. L'attore starebbe progettando un isolamento ancora più radicale attraverso la costruzione di una casa autosufficiente, completa di diga idroelettrica e impianti idraulici autonomi. Anche parte della sua famiglia d'origine si è trasferita nella stessa zona dell'Arkansas: il fratello minore, la madre e il patrigno hanno infatti acquistato terreni nelle vicinanze. Bug Hall e sua moglie Jill, che ha sposato nel 2017, hanno scelto di educare le loro figlie a casa e intendono "scoraggiarle fortemente" dal frequentare una scuola tradizionale, definita "senza senso", così come dall'iscriversi all'università una volta maggiorenni.

La rottura definitiva con Hollywood

Nel 2020 Hall ha preso la decisione di lasciare l'industria dell'intrattenimento americano dopo essere stato arrestato in Texas perché sarebbe stato ritrovato in possesso di bombolette ad aria compressa che intendeva inalare. È stato, poi, rilasciato su cauzione. Nonostante fosse sobrio da 15 anni, quell'episodio è diventato per lui un punto di svolta. Infatti, pur ammettendo di "amare fare film", ha raccontato di aver capito di non voler vivere una vita di "manipolazione delle altre persone" facendo un lavoro "senza significato, che ha lo scopo di distrarre la gente".

Dal successo al rifiuto della fama

Bug Hall ha raggiunto il successo mondiale nel 1994 interpretando il ruolo di Alfalfa in Piccole canaglie, film diretto da Steven Spielberg. In seguito ha recitato anche tra cinema e televisione e in produzioni Disney come "Lexi e il professore scomparso" e ottenuto una nomination ai Children's Emmy per il film "In una notte buia e spaventosa", oltre a partecipazioni in serie TV come "Streghe", "Criminal Minds" e "CSI: Scena del crimine". Ha inoltre partecipato alla scrittura del film "This Is the Year", la cui produzione esecutiva è stata affidata a Selena Gomez.