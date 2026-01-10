Daniel Stern, star di “Mamma, ho perso l’aereo”, multato per aver adescato una prostituta in un hotel

Daniel Stern, star del film cult di Natale “Mamma, ho perso l’aereo” con Macaulay Culkin e Joe Pesci, è stato fermato e multato con l’accusa di aver adescato una escort in un hotel prima delle festività natalizie.

Daniel Stern, star del film cult di Natale Mamma, ho perso l'aereo con Macaulay Culkin e Joe Pesci, è stato fermato e multato con l'accusa di aver adescato una escort in un hotel prima delle festività natalizie.

Secondo quanto riportato da TMZ, Stern, che ha dato il volto all'iconico personaggio di Marv Merchants nella pellicola del 1990, sarebbe stato multato per aver adescato una prostituta in un hotel di Camarillo, in California, il 10 dicembre. Stern, 68 anni, non è stato arrestato. Nel Golden State, adescare una prostituta è un reato minore e i trasgressori possono rischiare fino a sei mesi di carcere o una multa di 1.000 dollari in caso di condanna.

Il noto attore, che nel frattempo ha lasciato Hollywood per trasferirsi in un ranch a Ventura, in California, ha espressamente dichiarato di volere uno spazio per sé dove dedicarsi alla sua arte. Arte che è stata anche richiesta dai proprietari della casa di Mamma ho perso l'aereo, sita nella periferia di Chicago a Winnetka, Illinois. Avendo accettato la proposta di contribuire alla personalizzazione della casa con una sua opera, ha rivelato che la scultura destinata ad alloggiare nella famosa villetta sarà il suo primo autoritratto: "Sono uno scultore, mi hanno chiesto se volevo realizzare una scultura per la casa. Così ne ho creata una che raffigura me e il ragno". E sulla fase di realizzazione, ha aggiunto: "Mi sono guardato nel mio studio e mi sono reso molto più bello di quanto non sia nella vita reale".

Leggi anche Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto

L’iconica scena con il ragno di Mamma ho perso l’aereo

Negli ultimi mesi, Daniel Stern sta finendo più spesso sui giornali di quanto non voglia e soprattutto non per questioni lavorative. Secondo quanto riportato da TMZ, lo scorso 7 ottobre il sessantottenne sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale. "Un'emergenza medica", questa la motivazione con la quale l'attore sarebbe stato ricoverato, per poi essere dimesso con importanti rassicurazioni sul suo stato di salute. Nessuna delle due notizie è stata mai commentata da lui. Attualmente è sposato con la collega Laure Mattos, dalla quale ha avuto tre figli: Herny (43 anni), Sophie (39 anni) ed Ella Marie (36 anni).