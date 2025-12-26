Macaulay Culkin: “Mio padre non era una brava persona, penso mi odiasse. Ai miei figli do ciò che non ho avuto”

Macaulay Culkin racconta il legame con i figli avuti dalla compagna, Brenda Song, paragonandolo al rapporto con suo padre, da lui definito “un mostro”. Tra loro non ci sono più rapporti da trent’anni.

Da quando Macaulay Culkin è tornato a calcare i set di Hollywood ed è riuscito ad affermare nuovamente il suo talento da attore, non sono mancati momenti in cui si è aperto parlando del suo passato, soprattutto del rapporto con il padre, con cui non ha rapporti da almeno trent'anni. Ora che è lui stesso papà di due bambini avuti dalla compagna Brenda Song, si è trovato a riflettere sulle modalità con cui si rapporta a loro, promettendo a sé stesso di non compiere gli stessi errori di cui è stato vittima.

Macaulay Culkin e l'amore per i figli

Ospite del podcast Mythical Kitchen, Macaulay Culkin ha parlato della paternità e di quanto sia legato ai suoi figli, Dakota di 4 anni e Carson di 3, l'attore ha sottolineato come uno dei suoi obiettivi sia quello di essere un buon padre: "Amo infinitamente i miei figli. Do loro tutto. C'era una parola che non si poteva proprio usare in casa mia, che io invece uso in continuazione: orgoglioso". Culkin racconta un episodio vissuto di recente, che lo ha reso particolarmente fiero di sé, sostenendo suo figlio che impaurito dal dover comparire sul palcoscenico è scappato piangendo e lui è corso dietro le quinte, dicendogli di essere stato comunque orgoglioso di quel gesto:

Questo è ciò che do ai miei figli. Gli dico che sono orgoglioso di loro, qualunque cosa accada. Questo è il trucco, per me: accettazione incondizionata.

Il rapporto conflittuale con il padre

L'attore, in una recente intervista aveva invece parlato di come sia stato conflittuale il suo rapporto con il padre: Christopher "Kit" Culkin. Era un attore teatrale che, però, non aveva avuto successo ed era diventato il manager dei suoi figli, oltre Macaulay anche Kieran ha scelto di intraprendere la carriera da attore, ma probabilmente il successo da loro ottenuto lo aveva turbato, portandolo ad adottare un comportamento odioso nei loro confronti:

Ora che ho dei figli miei mi viene da pensare ‘Non posso credere che fosse così. Aveva tutti questi figli adorabili, e anche talentuosi. Penso che mi odiasse un po' per questo

A Variety, a questo proposito, raccontò di quanto suo padre fosse una persona difficile ancor prima che il successo bussasse alla sua porta:

Anche prima che si creasse l'ondata di entusiasmo per Mamma, ho perso l'aereo, non era difficile capire quanto fosse complicato mio padre. Non era un segreto. Era già un mostro. All'improvviso, arrivarono la fama e i soldi, e lui divenne un mostro infame. Non era una brava persona.

Da quando sua madre, nel 1997 quando lui aveva 14 anni, riuscì ad ottenere il divorzio, Macaulay Culkin non ha più avuto alcun contatto con suo padre.