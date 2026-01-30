Morta Catherine O’Hara, l’attrice canadese che fu la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereo

È morta all’età di 71 anni l’attrice Catherine O’Hara, nota per aver interpretato il ruolo della madre di Kevin nel film Mamma ho perso l’aereo.

È morta all'età di 71 anni l'attrice Catherine O'Hara, che in molti ricorderanno per il ruolo della madre di Kevin nel film cult Mamma ho perso l'aereo. A darne notizia è la testata TMZ, che avrebbe avuto conferma del decesso da due fonti vicine all'artista, ma non sono state chiarite la cause della scomparsa.

La sua carriera tra cinema e tv, la vittoria di due Emmy

Nata e cresciuta a Toronto era la penultima di sette figli e sin da subito manifestò una grande attrazione per il mondo dello spettacolo e la recitazione, provando in tutti i modi a perfezionarsi.

Era stata protagonista di serie note come Schitt's Creek, in cui è comparsa per ben 80 episodi, ma anche in titoli come Best in Show. Il suo ruolo più iconico, senza dubbio, è stato quello della madre di Macaulay Culkin, in entrambi i film di Mamma ho perso l'aereo. Era inoltre comparsa sia nel primo Beetlejuice, che in Beetlejuice – La maledizione della strega.

Tra gli ultimi lavori, si ricorda quello del 2018, quando ha recitato insieme a Seth Rogen nella seria The Studio, tra i prodotti più apprezzati della piattaforma Apple TV+. La sua è stata una carriera ricca di esperienze che le hanno consentito di prendere parte anche ad eventi significativi per il mondo del cinema e della televisione, di fatti è stata candidata agli Emmy, vincendone uno per le sue interpretazioni in Schitt's Creek, sebbene ne avesse già vinto un altro precedentemente, nel 1982, per aver contribuito alla scrittura della sceneggiatura della serie TV SCTV Network 90, ovvero una serie di sketch comici che ebbero grande successo.

La vita privata di Catherine O'Hara

Giovanissima incontrò suo marito, lo scenografo Bo Welch nel 1988 sul set del film di Tim Burton, con il quale si sposò nel 1992 ed ebbe due figli: Matthew e Luke.