Catherine O’Hara e la diagnosi di destrocardia situs inversus: aveva il cuore a destra e gli organi sul lato opposto

Catherine O'Hara è morta all'età di 71 anni dopo essere stata trasportata in ospedale in "gravi condizioni" dopo una "breve malattia", come riportato da TMZ che ha dato la notizia della triste dipartita. Lascia il marito Bo Welch, sposato nel 1992, e i loro due figli Matthew, 31 anni, e Luke , 27. Sebbene la causa della sua morte non sia stata confermata, l'attrice canadese, nota per i suoi ruoli in film come Beetlejuice e Mamma, ho perso l'aereo, Best in Show e Schitt's Creek, aveva precedentemente dichiarato di essere nata con una rara condizione genetica, la destrocardia situs inversus, per cui il suo cuore si trovava sul lato opposto del petto.

La destrocardia situs inversus non è legata alle cause della morte

Non ci sono evidenze al momento sul fatto che la destrocardia situs inversus abbia contribuito alla sua morte o ne sia stata diretta causa. Ciò che si sa è che aveva subito un ricovero d'urgenza e che presumibilmente le sue condizioni di salute erano precipitate. O'Hara è stata anche assente dai Golden Globes dell'11 gennaio nonostante fosse stata nominata come migliore attrice non protagonista per la serie The Studio.

La rara condizione, di natura genetica (colpisce circa 1 persona su 10.000), porta ad avere gli organi del torace e dell'addome sono posizionati in modo speculare rispetto all'anatomia normale. Motivo per il quale il suo cuore batteva a destra e non a sinistra, e alcuni suoi organi, come fegato, stomaco e milza potevano essere speculari, posizionati sui lati opposti rispetto alla loro posizione tipica.

Catherine O’Hara e il marito Bo Welch

Come ha scoperto di averla e qual è stata la reazione

Nulla di così allarmante come potrebbe sembrare, infatti la maggior parte delle persone con destrocardia situs inversus può vivere una vita normale senza complicazioni gravi. Catherine O'Hara l'ha scoperta più di 20 anni fa, come dichiarato in una recente intervista, quando è andata dal medico con il marito Bo Welch: "Amo la medicina occidentale, ma non voglio farne parte. Ho dovuto fare un test per la tubercolosi quando il nostro più piccolo doveva andare all'asilo nido e sono andata dal medico di mio marito che mi ha detto di fare degli esami di base, e uno di questi era un elettrocardiogramma", ha ricordato in un'intervista. Ha poi spiegato di essere rimasta confusa quando il medico ha provato a usare due diversi elettrocardiografi e poi ha ordinato una radiografia al torace. La diagnosi è stata immediata e l'attrice ha appreso di esserci nata: "Sono una di sette figli e i miei genitori erano già morti a quel tempo. Non ne ho mai sentito parlare. Stavamo tornando a casa in macchina e pensai: ‘Chissà se i miei altri fratelli sanno dove stanno i loro cuori!'".

Spazio anche all'ironia con il marito Bo Welch, che le è stata accanto per più di 30 anno: "Quando il medico ci ha detto che il mio cuore era sul lato destro e che i miei organi erano invertiti, mio ​​marito ha detto subito ‘No, ha la testa al contrario!'".