L’ex marito di Shannen Doherty contesta il divorzio a un anno e mezzo dalla morte dell’attrice, lui l’aveva tradita

L’ex marito di Shannen Doherty, il fotografo Kurt Iswarienko, ha contestato il divorzio dall’attrice a un anno e mezzo dalla sua morte. L’uomo ritiene che i documenti sarebbero stati depositati nel tribunale sbagliato, ma intanto la famiglia della star ritiene che non abbia rispettato i termini dell’accordo.

A distanza di un anno e mezzo dalla scomparsa di Shannen Doherty, l'ex marito il fotografo Kurt Iswarienko ha contestato l'accordo di divorzio che l'attrice aveva richiesto nel 2023, ma che i due avevano firmato solo prima che lei spirasse, dopo la lunga malattia.

I documenti presentati dall'ex marito

A riportare la notizia è la rivista People, secondo cui Iswarienko avrebbe depositato i documenti legali presso la Corte Superiore di Los Angeles lo scorso 14 gennaio, perché ritiene che al momento del divorzio siano stati portati nel tribunale sbagliato che, quindi, non avrebbe avuto le competenze per gestirli. La causa di divorzio, in realtà, si sarebbe dovuta chiudere dopo la morte dell'attrice, quindi non ci sarebbe stata alcuna necessità di presentare i documenti. Ci sarebbe, in realtà, un motivo per cui l'ex marito di Shannen Doherty si sarebbe mosso in questo modo.

Gli accordi non rispettati da Kurt Iswarienkosi

Due mesi fa, infatti, gli eredi dell'attrice avevano dichiarato che l'uomo si fosse sottratto ad alcuni obblighi economici e non avrebbe rispettato quanto scritto nell'accordo firmato con la ex moglie. In primo luogo, non è stata rispettata la richiesta di vendere la casa di Shannen Doherty in Texas, che superava il valore di un milione e mezzo di dollari. I soldi ricevuti dalla vendita sarebbero poi stati divisi, equamente, tra i due ex coniugi, ma Iswarienko si sarebbe rifiutato di mettere in vendita la casa e, inoltre, non avrebbe nemmeno ridato gli oggetti personali dell'attrice ai suoi familiari, che avrebbero dovuto rientrarne in possesso a settembre 2024. Altre sarebbero state le inadempienze dalla scomparsa della star di Streghe.

La fine del matrimonio dopo la scoperta dei tradimenti

I due sono stati sposati per undici anni, dopo tre di fidanzamento. Il divorzio è arrivato quando l'attrice ha scoperto di essere stata tradita, inoltre i tradimenti si sarebbero protratti anche quando la sua salute iniziava a vacillare. Lo aveva raccontato lei stessa in un podcast, rivelando che si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cervello, per rimuovere il tumore, dopo aver scoperto del tradimento del marito: "Mio mio marito aveva una relazione da due anni. Alla fine, mi sono sentita incredibilmente poco amata dalla persona con cui ero stata per 14 anni e che amavo con tutto il cuore".