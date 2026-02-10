Le cause della morte di Catherine O’Hara: l’attrice di Mamma ho perso l’aereo era malata di cancro

Sono state svelate in queste ore le cause della morte di Catherine O’Hara, celebre attrice nota soprattutto per il suo ruolo in Mamma ho perso l’aereo. Malata di cancro, il decesso è avvenuto a causa di un’embolia polmonare.

Poche settimane fa il mondo del cinema diceva addio a Catherine O'Hara, celebre attrice nota soprattutto per il ruolo di Kate McCallister, la mamma di Kevin nel film cult Mamma ho perso l'aereo. L'attrice è morta all'età di 71 anni per cause che fino a poche ore fa erano sconosciute, lasciando un grande vuoto nel panorama cinematografico e nel cuore di chi ha lavorato con lei: "Pensavo avessimo più tempo", ha commentato Macaulay Culkin, "suo figlio" nel film che ha permesso a entrambi di segnare la storia del cinema. In un nuovo articolo la CNN fa sapere che ieri mattina è stato rilasciato il certificato di morte dalla contea di Los Angeles che rende note le cause del decesso.

Catherine O'Hara era malata di cancro

Catherine O'Hara è morta a causa di un'embolia polmonare in un ospedale di Santa Monica, in California. Il dottore che ha firmato il certificato, si legge, ha dichiarato di aver curato l'artista da marzo dell'anno scorso sino a pochi giorni prima della sua morte. Era malata di cancro al colon retto, e le sue condizioni di salute sono precipitate in poco tempo. L'attrice era attesa ai Golden Globes dell'11 gennaio 2026: era stata nominata come migliore attrice non protagonista per la serie The Studio, dove ha interpretato Patty Leigh, ma il suo stato non le avrebbe permesso di partecipare all'evento. La stessa serie le era valsa la nomination come miglior attrice non protagonista agli Emmy Awards 2025. In quella occasione, a settembre 2025, ha firmato la sua ultima volta su un red carpet. In queste settimane ha catalizzato l'attenzione anche la notizia della diagnosi di destrocardia situs inversus, che l'attrice aveva ricevuto anni fa e che l'aveva portata a convivere con il cuore e altri organi sul lato opposto a quello in cui sono normalmente.

L'ultima apparizione di Catherine O'Hara in pubblico

L'ultima apparizione in pubblico di Catherine O'Hara risale a settembre 2025, quando ha camminato lungo il red carpet degli Emmy Awards 2025. Partecipò alla serata insieme al marito Bo Welch e salì sul palco insieme al cast e alla troupe di The Studio per ritirare il premio conquistato per essere stata la "miglior serie comica".