Morte di Catherine O’Hara, l’addio di Macaulay Culkin: “Mamma, pensavo avessimo più tempo”

Kevin MacCallister dice addio a sua mamma. La storia di abbandono più nota della storia del cinema, un bambino lasciato solo dalla sua famiglia durante le festività natalizie, l'espressione iconica di sua madre che se ne accorge quando è ormai troppo tardi, a bordo di un aereo in volo. Macaulay Culkin saluta Catherine O'Hara, a poche ore dalla morte dell'attrice, quello che è stato uno dei bambini più celebri della storia del cinema pubblica un ricordo di colei che lo aveva affiancato nel film che lo ha consacrato, interpretando sua madre.

Le parole di Macaulay Culkin per Catherine O'Hara

Poche parole, accompagnate da due foto a confronto di ieri e oggi. Culkin e O'Hara che si guardano e stanno per abbracciarsi, sorridenti: "Mamma, ho pensato avessimo più tempo. Ne avrei voluto di più. Avrei voluto stare seduto vicino a te. Ti ho sentita, ma avevo ancora molto da dirti. Ti voglio bene, ci rivedremo".

L'uscita di Mamma ho perso l'aereo

La morte di Catherine O'Hara a 71 anni lascia un vuoto enorme nel pubblico e gli appassionati di cinema popolare. Tanti film, ruoli di ogni tipo, ma un'apparizione come quella in Mamma ho perso l'aereo che l'ha consegnata inevitabilmente alla storia. Un film che usciva nel 1990 e che si è rivelato un successo planetario, diventando uno dei film natalizi più celebri di sempre, grazie a una trama fortunatissima e al successo del bambino prodigio Macaulay Culkin. Un film che con gli anni non ha perso la sua forza, che ha lanciato la carriera dell'attore e che è stato, allo stesso tempo, ragione di una sorta di stigma per la sua carriera, come lui stesso aveva sottolineato con ironia agli ultimi Golden Globes: "Ciao ragazzi, sono trascorsi 35 anni dall'ultima volta che sono venuto qui, grazie per avermi accolto con un bentornato. È davvero bello rivedervi. So che è difficile vedermi al di fuori del periodo natalizio, ma incredibilmente esisto tutto l'anno, ve lo assicuro".