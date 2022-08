Charlbi Dean aveva reso “orgoglioso” il fidanzato Luke Volker prima di morire all’improvviso a 32 anni Charlbi Dean aveva reso orgoglioso il fidanzato Luke Volker prima di morire a soli 32 anni per “una malattia improvvisa”. A provarlo, l’ultimo post instagram del modello sudafricano con il quale stava dal 2018 e pare si fosse fidanzata ufficialmente lo scorso febbraio.

Charlbi Dean Kriek è morta all'età di 32 anni in un ospedale di New York City dopo una "malattia improvvisa", come spiegato da Variety. Uno shock per il mondo del cinema e per i fan, che da ore non si spiegano cosa sia successo. Da quando è emersa la notizia della sua morte, l'ultimo post su Instagram del suo fidanzato Luke Volker è stato inondato di auguri e parole di cordoglio da parte dei fan suoi e della sua fidanzata.

L'ultimo post Instagram a Cannes 2022

Il post IG risaliva all'ultimo festival di Cannes, dove la coppia ha sfilato sull'ambito red carpet. "Tre anni dopo!! Contro ogni previsione e tanti ostacoli, ce l'hanno fatta! Il film è un capolavoro da cima a fondo, tutti hanno fatto un lavoro spettacolare. Non potrei essere più orgoglioso di te amore mio" aveva scritto il modello, riferendosi alla calda accoglienza sulla Croisette del film Triangle of Sadness di Ruben Östlund, poi vincitore della Palma d'oro.

Chi è Luke Volker: modello sudafricano di 26 anni

Charlbi Dean e Luke Volker hanno iniziato a frequentarsi nel giugno del 2018, infatti lui ha celebrato l'anniversario dei tre anni il 18 giugno 2021. Questa è stata la loro quarta estate insieme da quando hanno deciso di ufficializzare il rapporto. Luke Volker è un modello sudafricano, come la sua defunta fidanzata.

L'agenzia di modelli che lo rappresenta a New York è la IMG, mentre VISION lo ha ingaggiato a Los Angeles, a Barcellona è la Sight Management Studio mentre la Clear Models Management lo rappresenta a Madrid. È nato il 15 gennaio e ha 26 anni, ha un profilo IMDB ma non ha ancora alcuno screen credit per compilarlo. Charlbi Dean e il suo fidanzato Luke Volker sembrano essersi fidanzati ufficialmente a febbraio 2022, tant'è che il modello sentì di comunicarlo al mondo e su Instagram, il 7 febbraio, condivise un album goliardico con il suo migliore amico, specificando che era il suo "ultimo giorno da scapolo".

Charlbi Dean nel suo ultimo evento pubblico

L'ultima volta che Charlbi Dean è stata vista in pubblico è stata lo scorso giugno per la premiere di Spiderhead, il thriller di Netflix con Chris Hemsworth basato sul racconto distopico di George intitolato Saunders Escape from Spiderhead.