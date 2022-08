Charlbi Dean, parla il suo istruttore di boxe: “Era felice e in salute tre giorni prima di morire” La drammatica morte improvvisa di Charlbi Dean ha sconvolto il mondo del cinema e delle persone a lei care: il suo istruttore di boxe al The Sun, con la voce rotta dal pianto, ha raccontato del loro ultimo incontro due giorni prima di morire.

A cura di Gaia Martino

Ieri è stata diffusa la drammatica notizia riguardante Charlbi Dean, l'attrice sudamericana morta a New York a soli 32 anni. Reduce dall'interpretazione nel film Triangle of Sadness, è stata colta da un improvviso malore le cui cause non sono ancora state rese note, lasciando sotto shock il mondo del cinema e le persone a lei vicine. L'attrice prima di morire "era felice e in salute" ha raccontato il suo istruttore di boxe che avrebbe dovuto incontrarla lunedì, il giorno della morte.

La testimonianza dell'istruttore di boxe di Charlbi Dean

L'istruttore di boxe di Charlbi Dean, Gary Stark Jr, ha raccontato al The Sun che il giorno in cui l'attrice è morta avrebbero dovuto vedersi per una sessione di allenamento, ma "non si è mai presentata". "Sono devastato in questo momento, semplicemente non mi sembra reale" ha aggiunto, raccontando i dettagli di quel drammatico giorno.

Quando ho chiesto al proprietario della palestra cosa fosse successo, mi ha detto di non saperlo. Ma mi è sembrato strano, dovevamo allenarci di nuovo mercoledì, alle 10 del mattino. Non riesco a credere che se ne sia andata.

Con la voce rotta dal pianto lo sportivo ha confessato di averla vista l'ultima volta lo scorso venerdì, "Era perfetta, fantastica. Era in perfetta salute, felice, sorridente, scherzava".

La confessione sul fidanzato Luke Volker

Charlbi Dean e Luke Volker erano fidanzati dal 2018, entrambi si allenavano con Gary Stark Jr, e l'ultima volta prima dell'improvvisa morte si allenarono insieme. "Non riesco a immaginare cosa stia passando" ha commentato l'istruttore di box, "Luke è un bravissimo ragazzo, Charlbi diceva che le preparava la cena, così chiesi a lui: "Wow, cucini anche tu?". Commosso e triste per la perdita, lo sportivo ha concluso ricordando la bellezza della coppia: "Che vita sembravano avere insieme… è così triste, oh mio Dio!".