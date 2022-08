È morta Charlbi Dean, l’attrice di “Triangle of Sadness” aveva solo 32 anni È morta a New York a causa di una “improvvisa malattia” l’attrice e modella sudafricana Charlbi Dean. Reduce dal film “Triangle of Sadness”, aveva solo 32 anni.

A cura di Stefania Rocco

È morta a New York a soli 32 anni l’attrice e modella Charlbi Dean, reduce dall’interpretazione nel film Palma d’oro al Festival del cinema di Cannes 2022 “Triangle of Sadness”. L’attrice sudamericana era stata ricoverata in un ospedale a New York. A dare la notizia della morte è stato il sito Deadline, secondo il quale Dean è morta a causa di un improvviso malore le cui cause non sono state ancora rese note.

La carriera di Charlbi Dean

Oltre a recitare nel film “Triangle of Sadness”, Charlbi Dean aveva recitato nei film Spud, Death Race 3: Inferno, Blood in the Water e Don't sleep. Nata a Cape Town il 5 febbraio del 1990, l'attrice (all'anagrafe Charlbi Dean Kriek) aveva debuttato sul grande schermo nel 2010 con il film Spud. A renderla popolare è stato soprattutto il personaggio di Syonide (un'orfana che diventa un'assassina e viene addestrata da Tobias Whale) nella serie basata sui fumetti DC Comics ‘Black Lightning' su CW.

Charlbi Dean in Triangle of Sadness

Nel film di Ruben Östlund con Harris Dickinson e Woody Harrelson, Charlbi Dean interpretava la modella e influencer Yaya, invitata insieme al fidanzato Carl, altro modello, a partecipare a una lussuosa crociera in cambio di pubblicità sui social. Il viaggio termina in maniera catastrofica e i sopravvissuti vengono abbandonati su un'isola deserta. Il film sarà presentato al Toronto Film Festival e al New York Film Festival per poi uscire nei cinema americani a ottobre. Da modella aveva posato per le copertine delle edizioni sudafricane di GQ ed Elle nel dicembre del 2018 e nel luglio del 2019. L'ultimo post pubblicato su instagram dalla modella e attrice risale a cinque giorni fa. Si tratta di un servizio fotografico tratto da una campagna pubblicitaria. Nessuna dichiarazione è ancora trapelata da parte della famiglia e del suo staff.