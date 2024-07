Censurati i fischi al Ministro Sangiuliano, Rai interviene: “Non è una nostra produzione, faremo chiarezza”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è intervenuto nel corso di Taobuk. Mentre era sul palco del Taormina International Book Festival è stato contestato con fischi, come dimostrano alcuni video girati dai presenti. Tuttavia, quando la premiazione condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini è stata trasmessa da Rai1, i fischi sono stati sostituiti da applausi. Fonti Rai hanno dichiarato a Giuseppe Candela per Il fatto quotidiano di non avere alcuna responsabilità nell'accaduto.

Censurati i fischi al Ministro Gennaro Sangiuliano, la Rai fa chiarezza

Fonti Rai hanno dichiarato che l'azienda non ha operato alcun taglio sulla registrazione. Dunque, la Rai non ha censurato i fischi al Ministro Sangiuliano. Il video dell'evento è stato acquistato dall'Associazione Taormina Book Festival ed è stato mandato in onda. L'azienda chiederà spiegazioni per fare chiarezza sull'accaduto:

Non si tratta di una nostra produzione ma di un programma di acquisto chiuso. Lo abbiamo acquistato dall'Associazione Taormina Book Festival, all'evento non erano presenti mezzi Rai, c'è solo collaudo tecnico. Rai chiederà spiegazioni sull'accaduto per fare chiarezza.

Cosa è successo al Festival Taobuk, i fischi al Ministro Sangiuliano e a Renato Schifani

Mercoledì 3 luglio, intorno alle ore 23:55, Rai1 ha trasmesso la serata di premiazione di Taobuk – Taormina Book Festival. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è intervenuto dopo avere premiato Jon Fosse. Mentre pronunciava il suo discorso, è stato contestato con fragorosi fischi. Nella puntata andata in onda su Rai1, però, la contestazione è stata tagliata e sostituita con un applauso. Nessuna traccia anche dei fischi ricevuti dal Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, che è stato contestato mentre esprimeva la sua stima per Sangiuliano.