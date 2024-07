“Applaudite, in diretta non si coprono i fischi”, la battuta di Geppi Cucciari al ministro Sangiuliano

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Geppi Cucciari ha condotto la cerimonia per l'assegnazione del premio Strega 2024. Durante la serata, in diretta su Rai3 giovedì 4 luglio, la conduttrice ha lanciato una frecciatina al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il riferimento è al recente episodio che l'ha visto coinvolto: durante il suo intervento al Taormina International Book Festival è stato fischiato e, al momento della messa in onda su Rai1, i fischi del momento sono stati sostituiti da applausi.

La battuta di Geppi Cucciari al ministro Sangiuliano

Geppi Cucciari ha condotto la serata dedicata al Premio Strega 2024 con ironia, lanciando diverse frecciatine sulle più recenti vicende accadute in Rai. Una di queste riguarda il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che è stato fischiato durante il suo intervento al Taobuk Festival di Taormina, ma quei fischi sono poi stati sostituiti con applausi al momento della messa in onda su Rai1. E così, rivolgendosi al pubblico, la conduttrice ha detto: "Applaudite che qua non si possono coprire i fischi, siamo in diretta". Il ministro quest'anno non era presente alla cerimonia.

La gaffe di Sangiuliano al Premio Strega 2023: "Proverò a leggere i libri"

Durante la scorsa edizione del Premio Strega, Sangiuliano si era reso protagonista di una gaffe proprio con la conduttrice di Geppi Cucciari. Il ministro, parlando dei libri all'epoca in gara, aveva detto: "Proverò a leggerli". La conduttrice, sorpresa, chiese se non li avesse letti. "Li ho letti perché ho votato, però voglio, come dire, approfondire questi volumi", aveva spiegato. "Cioè oltre la copertina… Dentro", aveva poi scherzato lei ironizzando sull'accaduto. Il siparietto era in breve diventato virale sui social.