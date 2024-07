Ministro Sangiuliano fischiato al Taobuk: la Rai taglia la contestazione, in onda solo applausi Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato fischiato durante il suo intervento al Taormina International Book Festival. La serata di gala è stata trasmessa mercoledì 3 luglio su Rai1, ma durante la messa in onda i fischi sono stati sostituiti da applausi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

111 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 20 al 24 giugno si è tenuta la quattordicesima edizione di Taobuk – Taormina Book Festival, un importante evento ricco di appuntamenti che puntano i riflettori non solo sui libri ma anche sull'attualità, sul dibattito scientifico e sullo spettacolo, avvalendosi di personaggi chiave del nostro tempo. Antonella Ferrara e il giornalista Massimiliano Ossini hanno condotto la serata di gala nel corso della quale sono stati assegnati i Taobuk Award. Durante la serata, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato contestato con fischi, stessa sorte è toccata al Presidente della Regione Renato Schifani. Le contestazioni, tuttavia, sono state tagliate quando l'evento è stato trasmesso da Rai1. Nella messa in onda di mercoledì 3 luglio, gli spettatori hanno assistito solo al silenzio o agli applausi.

I fischi al Ministro Sangiuliano sostituiti dagli applausi

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è salito sul palco per premiare Jon Fosse. Poi ha preso la parola, ma dalla platea si sono levati fragorosi fischi, come è possibile ascoltare dai video (vedi in alto, ndr) registrati da chi era presente all'evento. Mercoledì 3 luglio, alle ore 23:55, la premiazione è stata trasmessa da Rai1, ma i fischi rivolti al Ministro mentre pronunciava il suo discorso sono stati tagliati e sostituiti da applausi. Ogni contestazione è stata rimossa.

Contestato anche Renato Schifani

Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia, è stato chiamato a premiare Paolo Sorrentino. Ha preso la parola per ringraziare il Ministro Sangiuliano per avere presenziato all'evento:

Un saluto a tutte le autorità, ma in particolar modo al Ministro Gennaro Sangiuliano che ci onora della sua presenza, persona di grande cultura e di grande spessore. Mi onoro di ricevere la sua amicizia e la sua stima. Buon lavoro ministro, siamo con lei.

Un gruppo di persone lo ha contestato con fischi. La conduttrice Antonella Ferrara, così come aveva tentato di fare anche Massimiliano Ossini poco prima, ha provato a placare gli animi: "Scusate no, questo non è consentito". Anche di questo momento non c'è traccia nella diretta trasmessa dalla Rai. Di seguito la puntata disponibile su RaiPlay così come è andata in onda.