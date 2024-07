video suggerito

La battuta di Fiorello sul ministro Sangiuliano a Taormina: "Pensava che l'Etna fosse il Monte Bianco" Fiorello da Taormina torna sui fischi a Sangiuliano: "Quando è stato qua, ha guardato l'Etna e ha detto: 'Non pensavo che il Monte Bianco fosse così".

Fiorello è stato il protagonista di una serata speciale al Teatro Antico di Taormina a pochi giorni dalla messa in onda su Rai1 della serata Taobuk, resa nota dal caso dei fischi al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La battuta sul ministro: "Quando è stato qua, ha guardato l'Etna e ha detto: ‘Non pensavo che il Monte Bianco fosse così". La serata a cui ha preso parte Fiorello era un appuntamento speciale di beneficenza dedicata al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo con la conduzione di Salvo La Rosa.

La battuta di Fiorello

Fiorello ha scherzato con tutti: "Quando sono venuto qua, ho visto la scaletta preparata da Salvo La Rosa e mi sono detto: questo è un sequestro di persona!". Non poteva mancare il riferimento al Ministro Sangiuliano dopo la vicenda dei fischi: "Perché il Ministro è stato qua! È stato qua!", ha ammiccato il conduttore.

Sicilia è cultura! Solo cultura! Talmente tanta cultura che il ministro Sangiuliano è venuto qua! E il ministro Sangiuliano quando è stato qua, è venuta qua, ha guardato l'Etna e ha detto: "non pensavo che il Monte Bianco fosse così"

Fiorello non ha risparmiato nessuno, neppure il sindaco di Taormina Cateno De Luca, presente in prima fila che Fiorello ha ribattezzato il “Dalai Lama dei sindaci”: "Un uomo così riflessivo e calmo, un uomo così zen", tra le risate di tutti i presenti.

L'intervento di Sangiuliano al Taobuk

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano era intervenuto nel corso di Taobuk e, mentre era sul palco, è stato contestato con fischi, come dimostrano alcuni video girati dai presenti e pubblicati in rete. Tuttavia, quando la premiazione condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini è stata trasmessa da Rai1, i fischi sono stati sostituiti da applausi. La Rai ha fatto chiarezza: "Non si tratta di una nostra produzione ma di un programma di acquisto chiuso. Lo abbiamo acquistato dall'Associazione Taormina Book Festival, all'evento non erano presenti mezzi Rai, c'è solo collaudo tecnico".