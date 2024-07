video suggerito

Fischi tagliati al Taobuk, era già successo nel 2022 nel battibecco tra Musumeci e Ficarra e Picone I fischi alla politica al Taobuk non sono una novità: era successo già nel 2022 tra Ficarra, Picone e Nello Musumeci. Anche in quella occasione, in Rai andò in onda una versione riveduta e corretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La platea del Taobuk non le ha mai mandate a dire. I fischi a Gennaro Sangiuliano nel corso dell'ultima edizione, tagliati in post-produzione, c'erano stati anche per Nello Musumeci nel 2022, all'epoca Presidente della Regione Sicilia e oggi Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia. Sul palco, con l'attuale ministro, c'erano Ficarra e Picone e, come questo, Massimiliano Ossini nelle vesti di conduttore. In Rai c'era il Governo Draghi.

Il botta e risposta tra Ficarra e Picone e Nello Musumeci censurato in Rai

Al Taormina International Book Festival del 2022, Ficarra e Picone e Nello Musumeci avevano battibeccato sulla questione delle strade in Sicilia. Il Presidente della Regione Sicilia stava facendo il suo discorso istituzionale, spezzato ogni tanto dalle battute di Ficarra e Picone. "Una Sicilia che torna a vivere", argomentava il politico, "non abbiamo più posti liberi per tutto il mese di agosto e settembre”. "Tant’è che ormai li mandiamo in Calabria”, aveva risposto con ironia Ficarra scherzando sul tema del ponte sullo stretto di Messina: "Ancora hanno difficoltà i viaggiatori, però appena facciamo il ponte è un attimo…“. “Mi fa piacere che il ponte sia condiviso da tutti”, replica di Musumeci, ma i due comici continuano: “No è che siamo venuti dalla Palermo-Catania e ci abbiamo messo 3 ore […] Però volevo rassicurare tutti: si fa prima a fare Palermo-Catania che attraversare il Viale Regione Siciliana”. Il pubblico aveva riso alle battute dei due comici, fischiando gli interventi dell'allora Presidente di Regione. Il momento fu tagliato dalla trasmissione.

La censura dei fischi a Sangiuliano, l'intervento della Rai

Un momento che ricorda quello che è successo in questa edizione del Taobuk. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato contestato con fischi, come mostrano alcuni video pubblicati dal pubblico presente. Tuttavia, i fischi sono stati sostituiti da applausi nella messa in onda di Rai1. L'azienda del servizio pubblico ha dichiarato di non essere responsabile dell'accaduto, specificando che il video è stato acquistato dall'Associazione Taormina Book Festival, senza alcun intervento o censura da parte loro. La Rai ha annunciato che chiederà spiegazioni per fare chiarezza sulla vicenda.