Premio Strega 2024, Donatella Di Pietrantonio è la vincitrice con L'età fragile: la classifica completa La vincitrice del Premio Strega 2024 è Donatella Di Pietrantonio con il libro L'età fragile. All'interno la classifica finale con i voti della sestina.

A cura di Vincenzo Nasto

Donatella Di Pietrantonio

La vincitrice del Premio Strega 2024 è Donatella Di Pietrantonio con il libro L'età fragile. La scrittrice, terza vincitrice negli ultimi 21 anni, ha avuto la meglio su Dario Voltolini con l'opera Invernale, proposto da Sandro Veronesi e Chiara Valerio con Chi dice e chi tace. Il quarto posto è stato assegnato a Raffaella Romagnolo con il romanzo L'aggiustare, mentre nelle ultime due posizioni si trovano Paolo di Paolo con Romanzo senza umani e Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica. La finale è stata trasmessa in diretta su Rai 3 dal Museo Nazionale Etrusco di Villa, con la conduzione di Geppi Cucciari e Pino Strabioli.

Il vincitore del Premio Strega è Donatella Di Pietrantonio

Il libro vincitore della 78° edizione del Premio Strega è L'età fragile di Donatella Di Pietrantonio. L'opera racconta la storia di Lucia e di sua figlia Amanda. Amanda, ora così silenziosa, è tornata da Milano a casa, in quel borgo vicino a Pescara da cui si era voluta allontanare, prima del lockdown. Amanda ora però è diversa, è diventata impenetrabile e sembra desiderare solo di sparire, chiudersi in camera e lasciare il mondo fuori. È diventata fragile, così come sua madre Lucia che di fronte a quel silenzio si sente impotente. Tuttavia c’è un legame che le tiene strette e un segreto che non possono ignorare: sotto il Dente del Lupo, su uno dei terreni di famiglia, rimangono i segni di un vecchio campeggio. Un luogo che tanti anni prima è stato teatro di un evento terribile. Lucia era lì quella notte, così come suo padre, e insieme a loro c’erano anche i pastori dell’Appennino, i proprietari del campeggio, la forestale e la Polizia. Tutti tranne tre ragazze che risultavano scomparse. Sarebbe facile fare finta che quel posto non esista, che i segreti rimangano sepolti per sempre. Ma non è possibile. La montagna è lì e una parte appartiene anche a loro. Tutto ciò che può fare ora Lucia per sua figlia è tenerla al riparo dai ricordi che potrebbero ferirla.

La classifica completa con la sestina dei finalisti

Questa la classifica finale del Premio Strega 2024:

Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile (Einaudi) 189

Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo) 143

Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio) 138

Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori) 83

Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli) 66

Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax) 25