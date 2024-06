video suggerito

Premio Strega 2024, annunciata la sestina: i libri finalisti e quando verrà proclamato il vincitore È stata proclamata la sestina dei libri che si giocheranno la vittoria del Premio Strega 2023, dopo quella di Come d’aria di Ada D’Adamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera 5 giugno, in diretta su RaiPlay, direttamente dal Teatro Romano di Benevento è stata resa nota la sestina del Premio Strega 2024. Avvicinandosi a questa semifinale, ieri è stato assegnato il Premio Strega Giovani che è stato consegnato a L'eta fragile di Donatella Di Pietrantonio con 138 preferenze, davanti ad Antonella Lattanzi, autrice di Cose che non si raccontano (Einaudi), con 72 voti, e Chiara Valerio, autrice di Chi dice e chi tace (Sellerio), con 67 voti. Da oggi, quindi la gara si stringe a cinque finalisti, tra cui uscirà colui o colei che seguirà la vittoria di Ada D'Adamo, che vinse con Come d'aria, libro pubblicato da Elliott: la scrittrice, però, morì pochi mesi prima della proclamazione.

La sestina dei libri finalisti

Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio.

Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi.

Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi.

Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori), proposto da Lia Levi.

Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio), proposto da Matteo Motolese.

Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi.

Come da regolamento, considerato che all'interno della cinquina non era incluso nessun piccolo editore, il Premio Strega si allarga con un posto extra per il libro di un piccolo editore che ha ricevuto più voti, quindi Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi.

Quando e dove verrà proclamato il vincitore del Premio Strega 2023

Se la proclamazione degli autori finalisti si è tenuta mercoledì 5 giugno al Teatro Romano di Benevento, alla presenza dei dodici candidati e del pubblico, l’elezione del vincitore si terrà il prossimo 4 luglio, come sempre nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Anche quest'anno, come ormai di consuetudine negli ultimi anni, la finale sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai3 e quest'anno sarà anche ripristinato lo scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti espressi dalla giuria.