Britney Spears, l’ex marito Kevin Federline: “Si avvicinava ai figli di notte con un coltello in mano”

A distanza di quasi vent’anni dal loro divorzio, Kevin Federline riporta Britney Spears al centro di un nuovo scandalo. Nel suo libro in uscita, l’ex marito della popstar racconta episodi che, se confermati, getterebbero un’ombra inquietante sul rapporto tra la cantante e i figli Sean Preston e Jayden James.

Kevin Federline torna a parlare della ex moglie Britney Spears a quasi 20 anni dal loro divorzio. Il ballerino, separato dalla popstar dal 2007, sta per uscire con un libro, You Thought You Knew, nel quale per la prima volta racconta episodi inediti del suo matrimonio con Britney. Alcuni addirittura inquietanti.

Secondo quanto riportato dal New York Times, che ha pubblicato qualche anticipazione tratta dal libro, Federline sostiene che i figli Sean Preston e Jayden James, oggi ventenni, gli avrebbero confidato di essersi svegliati più volte nel cuore della notte trovando la madre immobile sulla soglia della stanza, un coltello in mano e lo sguardo fisso su di loro. L’uomo afferma che la scena si sarebbe ripetuta in più occasioni, alimentando nei figli paura e confusione.

Federline, che con Britney è stato sposato dal 2004 al 2007, ripercorre nel libro gli anni turbolenti della loro relazione e la lunga battaglia per la custodia dei bambini. Dice di avere sempre sperato che i figli potessero mantenere un legame con la madre, ma di aver assistito, col tempo, a un progressivo deterioramento della situazione.

In uscita il libro di Kevin Federline

La pubblicazione del libro, prevista per il 21 ottobre, ha già scatenato un’ondata di reazioni. Dal fronte Spears, il portavoce della cantante ha risposto duramente alle insinuazioni, accusando l’ex marito di “continuare a lucrare sulla sua vita privata” e ricordando che il memoir arriva “poco dopo la fine dell’assegno di mantenimento”. Britney, tramite il suo team, ha fatto sapere che l’unica cosa che le sta a cuore sono i suoi figli e il loro benessere, mentre preferisce non commentare ulteriormente le dichiarazioni dell’ex compagno.

Il rapporto tra Britney Spears e i figli Sean Preston e Jayden James

Negli ultimi anni il rapporto tra la popstar e i suoi figli è stato complesso, segnato da periodi di distanza e tentativi di riavvicinamento. Solo qualche mese fa Britney aveva condiviso una foto insieme a Jayden, gesto interpretato come un segnale di pace. In passato, proprio il ragazzo aveva dichiarato di credere che con la madre si potesse “ricostruire tutto”, a patto che lei riuscisse a stare meglio mentalmente.

Federline, invece, appare convinto che la liberazione di Britney dalla tutela legale nel 2021, salutata allora come una vittoria del movimento Free Britney, abbia lasciato la cantante ancora più esposta e vulnerabile. Nel libro suggerisce che oggi all’artista servirebbe un supporto di altro tipo che non garantisca la sua libertà, ma la sua sopravvivenza.