Kevin Federline: “Britney Spers consumava cocaina mentre era incinta o allattava i nostri figli”

Nuove pesantissime rivelazioni emergono dal libro nel quale Kevin Federline racconterà per la prima volta la sua vita accanto a Britney Spears, popstar dalla quale ha avuto due figli. La cantante è stata accusata di avere fatto regolante uso di droga perfino durante le gravidanza. Ma Spers nega ogni colpa: ha sempre dichiarato di non avere mai assunto stupefacenti.

La reputazione di Britney Spears rischia di uscire distrutta dalla lettura del libro You thought you knew con il quale, per la prima volta, l’ex marito Kevin Federline racconta gli aspetti più scabrosi del loro matrimonio. Secondo un’anticipazione del New York Times, arrivata contestualmente alla pubblicazione di un estratto del libro scritto dal ballerino – la popstar avrebbe bevuto e fatto uso di sostanze stupefacenti anche durante i periodi in cui era incinta dei figli Sean Preston e Jayden James, che hanno rispettivamente 20 e 19 anni.

Tale atteggiamento, unito alla denuncia diramata qualche giorno fa (secondo la quale Spears si sarebbe più vuole avvicinata al letto dei suoi figli di notte, impugnando un coltello tra le mani) avrebbe contribuito alla fine del loro matrimonio e alla decisione del ballerino di allontanarsi definitivamente dalla compagna per timore di una reazione scomposta.

Britney Spears ha dichiarato di non avere mai consumato alcol e droga

Secondo Federline, la ex moglie non avrebbe mai smesso di bere nel periodo della gravidanza e, in un’occasione in particolare, avrebbe perfino consumato cocaina mentre allattava uno dei suoi bambini. Ma quanto Federline racconta nel suo libro è stato ampiamente smentito dalla diretta interessata che aveva a sua volta aveva pubblicato un libro – The Woman in Me – tra le cui pagine aveva smentito categoricamente di avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti o di avere avuto un problema di gestione dell’alcol.

Kevin Federline accusato di inventare bugie per vendere il suo libro

A provare ad arginare Federline, tentando di contenere gli eventuali danni che il suo libro rischia di produrre, è stato il team della cantante che ha negato ogni addebito attribuito a Spears e ha rilasciato nuove accuse a carico del ballerino, puntando il faro sulla curiosa tempistica di uscita di tali indiscrezioni che arrivano a pochi mesi dal momento in cui all’uomo è stato sospeso l’assegno di mantenimento versato mensilmente dalla cantante al suo ex e che adesso – complice il fatto che i figli siano diventati entrambi adulti – la cantante non sarebbe più costretta a sostenere.