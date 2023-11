Belén Rodriguez con la madre di Elio Lorenzoni su Instagram, la chiama già “suocera” Belén Rodriguerz si rivolge alla madre di Elio Lorenzoni chiamandola “suocera”. La showgirl argentina posta la prima “foto di famiglia”, dimostrando di avere già conquistato una notevole confidenza con quella del suo nuovo compagno.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez condivide una foto scattata con la madre di Elio Lorenzoni che chiama “suocera”. Dopo l’anello che sembrerebbe avere suggellato la proposta di matrimonio ricevuta dal compagno, la showgirl argentina dimostra ancora una volta che il rapporto con l’imprenditore è diventato importante al punto da consentirle una notevole confidenza con la famiglia Lorenzoni. Per questo motivo, Belén ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un abbraccio con la donna con una didascalia nella quale ha scritto “La suocera più bella del mondo”. Una dimostrazione del fatto che il rapporto tra le due donne sarebbe già diventato intimo.

Belén e la foto con la “suocera”, il matrimonio con Elio Lorenzoni è alle porte?

La scelta di riferirsi alla madre di Elio Lorenzoni come a sua “suocera” è stata casuale da parte di Belén? Oppure si tratta di una nuova conferma a proposito del matrimonio con l’imprenditore? Solo poche settimane fa, sempre via Instagram, Belén aveva postato la foto di un anello indossato all’anulare della mano sinistra con un’unica parola nella caption della foto: “Sì”. Si riferiva, con ogni probabilità, alla risposta data alla proposta di nozze ricevuta dal nuovo compagno del quale sarebbe innamoratissima.

L’intervista di Belén Rodriguez a Domenica In

A breve, Belén racconterà pubblicamente la sua nuova vita accanto a Lorenzoni in un’intervista rilasciata a Mara Venier. La chiacchierata tra le due conduttrici sarebbe dovuta andare in onda nel corso dell’ultima puntata di Domenica In ma a causa della riduzione subita dal programma per far spazio alla finale di Coppa Davis su Rai2, l’appuntamento è stato rimandato. Si tratta della prima occasione per Belén di parlare pubblicamente del rapporto con Elio, ufficializzato per ora solo a mezzo social. Ha invece avuto l’opportunità di dire la sua l’ex marito Stefano De Martino, intervistato da Francesca Fagnani a Belve. Ma De Martino ha preferito non entrare nei dettagli dell’ennesima separazione da Belén, limitandosi a negare che quel legame sia terminato a causa di un tradimento. La sua versione die fatti combacerà con quella che si prepara a fornire Rodriguez?