Mara Venier abbraccia Elio Lorenzoni, a cena con Belén prima dell’intervista: “Smettila di provarci” Mara Venier cena insieme a Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni a poche ore dall’intervista a Domenica In. “Non ci provare col mio uomo”, la ammonisce scherzosamente la conduttrice argentina.

A cura di Stefania Rocco

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima che andasse in onda la clamorosa intervista di Belén Rodriguez a Domenica In, la conduttrice argentina aveva cenato insieme alla collega Mara Venier e al compagno Elio Lorenzoni. Le foto e i video della cena in questione, organizzata probabilmente per creare l’ambiente giusto in vista della confessione di Belén su Rai1, sono finiti in rete, pubblicati sui social dai presenti. In un video, in particolare, Mara dimostra di avere già sviluppato una certa intesa con l’imprenditore, tanto da abbracciarlo con disinvoltura di fronte a Belén che l’ha ammonita divertita: “Non ci provare col mio uomo. Sei erotica”. “No, sono la zia”, ha risposto Venier ostentando innocenza.

Le accuse di Belén Rodriguez a Stefano De Martino: “Mi ha tradita”

Di fronte alle telecamere di Rai1, Belén ha confidato per la prima volta le ragioni che hanno determinato la separazione da Stefano De Martino. La conduttrice argentina ha parlato di tradimenti ripetuti. “Ne ho scoperti 12. Le ragazze con le quali mi ha tradito sono state carine, hanno confermato tutto”, ha dichiarato Rodriguez, per poi specificare che non sarebbero state quelle distrazioni coniugali a spingerla a lasciare il conduttore Rai. “Mi sono sentita sola. Completamente. Stefano non ha saputo essere un marito. Stava sempre a Napoli, il lavoro è importante. Io se ti vedo cadere, ti prendo la mano e ti aiuto a rialzarti. Perché? Perché non ama, o almeno non ha amato me. L’amore è un’altra cosa”, ha confidato Belén, denunciando pubblicamente il fatto di essere stata abbandonata a se stessa durante il periodo peggiore della sua vita.

Le presunte amanti di Stefano De Martino: “Nessuna è nota”

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, tra le donne con le quali De Martino avrebbe tradito Belén non ci sarebbe alcun volto noto. “Sono ragazze comuni”, ha confidato una fonte. Nemmeno Belén ha voluto sbilanciarsi a proositoi dell’identità delle ragazze coinvolte. Si è limitata a parlarne bene. “Sono state carine”, ha rivelato sorridendo, “Hanno ammesso subito tutto”.