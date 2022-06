Belén e Stefano in vacanza nella villa da 4000 euro a settimana, è la stessa di Barbara D’Urso Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono in vacanza in una splendida villa immersa nella campagna romagnola, Ca’ Pellicciano. Una location che sembra cara anche alla conduttrice Barbara D’Urso che, la scorsa estate, postava foto dalla stessa località.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez e Stefano De Martino non sono in crisi. Lo dimostra la breve vacanza che i due si sono concessi in Emilia Romagna. La conduttrice e showgirl argentina e il conduttore napoletano si sono rifugiati a Ca’ Pellicciano, splendida villa immersa nella campagna romagnola. Si tratta di una meravigliosa costruzione su due livelli con piscina privata, 4 camere da letto, 5 bagni e circa 1000 metri quadri di prato. Per prendere in affitto lo splendido podere bastano circa 4000 euro a settimana (stando al listino prezzi pubblicato sul sito ufficiale della compagnia di vacation rental).

Anche Barbara D’Urso nella stessa villa

Barbara D’Urso in vacanza nella stessa villa scelta da Stefano e Belén

Ma la campagna romagnola e la splendida posizione del podere in questione non hanno conquistato solo Stefano e Belén. A soggiornare in quella che sembrerebbe essere la stessa villa – lo dimostrano le foto postate dalla conduttrice all’epoca su Instagram – era stata la conduttrice Barbara D’Urso. Ci era stata la scorsa estate insieme a un gruppo di amici.

La piscina della villa scelta da Belén e Stefano De Martino

Stefano De Martino da solo alla festa della sorella

Quella in corso è stata una settimana ricca di spostamenti per Stefano De Martino. Il conduttore, da Milano dove vive, è volato in Campania solo qualche giorno fa per partecipare alla festa di compleanno della sorella Adelaide. Al party organizzato per i 28 anni della giovane non era presente la compagna Belén Rodriguez. Ma dopo la tocca e fuga a Napoli, Stefano è tornato dalla compagna e, insieme alla donna e ai piccoli Luna Marì e Santiago, si è concesso qualche giorno di relax lontano da tutti approfittando della splendida cornice offerta dall’Emilia Romagna. Le foto e i video pubblicati su Instagram nelle ultime ore dimostrano che l’intesa tra i due è ancora alle stelle e che la passione recentemente ritrovata resta intensa come nei primissimi tempi del loro amore.