“Baldwin distratto durante l’addestramento alle armi sul set”, l’attore incriminato formalmente Alec Baldwin è stato incriminato formalmente per omicidio colposo a seguito della morte della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, sul set del film Rush. Secondo i procuratori di Santa Fe, sarebbe stato “distratto” non eseguendo i necessari controlli come chiesto dal protocollo di sicurezza.

Alec Baldwin è stato incriminato formalmente dai procuratori di Santa Fe con l'accusa di omicidio colposo, per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film Rush, come riportato dai media americani. Insieme all'attore, è stata incriminata anche l'armiere Hannah Gutierrez-Reed, che avrebbe dovuto tutelare i presenti sul set controllando il corretto funzionamento delle armi durante i giorni di riprese.

Secondo i procuratori, Baldwin sarebbe stato a telefono con la sua famiglia durante l'addestramento alle armi sul set, e quindi si sarebbe distratto nel momento in cui gli è stato mostrato come utilizzare la pistola di scena. A dichiararlo è Robert Schilling, un investigatore speciale dell'ufficio del procuratore distrettuale, che ha stilato una dichiarazione sulla possibile causa dell'incidente, aggiungendo che se Baldwin avesse fatto i controlli obbligatori con la revisione di Hannah Gutierrez- Reeed, probabilmente la morte della donna si sarebbe potuta evitare. Infine Schilling ha affermato:

Questa sconsiderata deviazione dagli standard noti, dalla prassi e dal protocollo ha causato direttamente la sparatoria fatale. Baldwin sapeva che la prima regola per la sicurezza delle armi è non puntare mai una pistola contro qualcuno a cui non intendi sparare.

La notizia dell'incriminazione per "omicidio colposo involontario" era già arrivata lo scorso 19 gennaio dalla procura del New Mexico, dove si è verificato il terribile incidente nell'ottobre 2021. Nonostante in questi mesi siano state portate avanti indagini in merito all'accaduto, stando alle testimonianze e alle ricerche fatte, si è ritenuto opportuno rivolgere questa accusa al divo che, quindi, dovrà affrontare un processo per dimostrare la sua innocenza. Tra gli imputati figura anche Hannah Gutierrez-Reed, mentre l'assistente alla regia David Halls, è stato dichiarato colpevole per uso negligente di un'arma letale.