Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo dopo la sparatoria sul set di Rust Alec Baldwin è stato incriminato per omicidio colposo involontario, a seguito della sparatoria sul set del film “Rust” che ha provocato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, nell’ottobre 2021.

A cura di Ilaria Costabile

L'esito della vicenda che ha coinvolto Alec Baldwin sul set del film "Rust", durante la sparatoria che ha provocato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, è diverso da quanto l'attore avrebbe sperato. La procura del New Mexico, in cui è avvenuto il fatto, ha deciso di incriminare il divo per omicidio colposo.

Alec Baldwin incriminato

La decisione arriva a distanza di poco più di un anno dall'accaduto, verificatosi nell'ottobre 2021: Baldwin verrà incriminato per omicidio colposo involontario, nonostante in questi mesi siano state portate avanti approfondite indagini necessarie per stabilire il ruolo di ognuno dei presenti sul set al momento della sparatoria. L'attore ha sempre dichiarato di non sapere che la pistola fosse caricata con proiettili normali e non a salve, come sarebbe dovuto essere da protocollo: "Non punterei mai una pistola contro qualcuno per poi premere sul grilletto", aveva riferito alla Abc; inoltre nessun tecnico era presente nel momento esatto in cui il divo decise di fare una prova, sparando così in aria. I proiettili esplosi dall'arma, che sarebbero partiti senza che l'attore premesse effettivamente il grilletto, colpirono il regista di Rust, Joel Souza e la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, provocando la morte di quest'ultima.

Gli altri membri dello staff incriminati

Il capo distretto dell'area di Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, ha deciso che ad essere incriminata per omicidio colposo non volontario sarà anche l'addetta alla manutenzione delle armi, ovvero Hanna Gutierrez Reed, invece l'assistente dalla regista, David Halls, si è dichiarato colpevole per uso negligente di un'arma letale. Nello Stato del New Mexico questo tipo di accusa, l'omicidio colposo involontario, è un reato penale di quarto grado a cui viene associata una pena detentiva di massimo 18 mesi.