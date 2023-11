Antonella Clerici: “In menopausa ho passato un calvario, a noi donne non è concesso invecchiare” “Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario”, racconta la conduttrice, che è ad un passo dalla cifra tonda. “L’intimità in menopausa? Non è la morte del desiderio, ma un po’ bisogna ingegnarsi”.

A cura di Giulia Turco

Antonella Clerici si prepara alla nuova edizione di The Voice Kids, il talent show dedicato alle voci dei ragazzi che andrà in onda su Rai 1 a partire da venerdì 24 novembre su Ra 1. “Noi sempre lo sesso giorno”, ci ha tenuto a sottolineare la conduttrice. Frecciatine a parte, Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista a La Stampa per parlare di questo momento della sua vita.

Antonella Clerici e i metodi alternativi in meno pausa

Se c’è una parola d’ordine nel suo modo di essere anche davanti alle telecamere è sicuramente la sincerità, quella che il pubblico ha imparato ad apprezzare. Ecco perché anche nel suo spazio di Oggi è sempre mezzogiorno non ha mai fatto mistero del periodo della menopausa. “Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario”, racconta la conduttrice, che spesso ha parlato delle improvvise botte di calore in studio. “A momenti ci lasciavo la pelle con gli ormoni bio identici. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con altre donne, ma niente: erano tutte sfuggenti. Ho anche avuto problemi di peso, di gonfiore”, ammette. “Quanto all’intimità, la menopausa non è la morte del desiderio però bisogna un po’ ‘ingegnarsi’”.

La Dieta del 5 in menopausa di Antonella Clerici

Tempo prima la conduttrice aveva fatto chiacchierare per aver raccontato di seguire la Dieta del 5 ideata dalla dottoressa Evelina Flachi, che consiste nella perdita dei chili superflui in cinque settimane, mangiando sano. “Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi”, ha racconto Clerici. “Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali”.

Il rapporto con l’età ad un passo dai 60

Arrivata ad un passo da i suoi 60 anni, la conduttrice Rai ritenuta una dei volti più affezionati dagli italiani fa un bilancio e ammette che la cifra tonda in parte la spaventa. “Chi lavora in tv ha una pressione in più, non ci è concesso di invecchiare, per lo meno non a noi donne”, ammette. “Ad un uomo non si chiede mai l’età, nessuno ora dire che ‘si è piallato’ se fa qualche ritocchino. E lo fanno eccome”, si sfoga. “O anche il capello brizzolato è chic nei maschi, mentre su di noi invecchia'".