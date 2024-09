Angelina Jolie non farà causa all’Fbi, l’accusa era di non aver indagato su Brad Pitt

video suggerito

Angelina Jolie ha ritirato l'accusa mossa contro l'Fbiin merito alla gestione delle indagini avviate su Brad Pitt, dopo le accuse di abusi che lei gli aveva rivolto a seguito di un episodio verificatosi nel 2016. L'attrice ha chiesto, tramite una mozione, che il caso fosse archiviato, ma si occuperà comunque delle spese legali, insieme alla controparte.

Perché Angelina Jolie aveva fatto causa all'Fbi

L'accusa rivolta all'Fbi, risale al 2022, quando l'attrice aveva denunciato la polizia federale per non aver condiviso tutti i documenti e le perizie risultanti dall'indagine di un incidente che lei aveva avuto con il marito, sul loro jet privato, verificatosi almeno sei anni prima. Era stata aperta un'inchiesta a seguito di una telefonata anonima, nella quale si raccontava di una rissa avvenuta a bordo del velivolo, in cui erano coinvolti proprio Jolie e l'allora marito Brad Pitt, insieme ai loro figli. Le indagini si erano però arenate dopo qualche mese e il divo, con la chiusura del fascicolo, non fu mai incriminato. Dopo qualche tempo, poi, la diva chiese il divorzio.

La scelta di ritirare la causa

La causa fu inoltrata nell'aprile 2022, quando l'attrice aveva deciso di usare lo pseudonimo di Jane Doe, e chiese informazioni in merito a come "l'agenzia federale aveva indagato su un incidente di violenza domestica, verificatosi anni prima e nel quale la querelante e i figli minori erano stati vittime e testimoni". La decisione di non proseguire legalmente contro l'Fbi, conferma la volontà della diva di mettere un punto ad una battaglia legale che va avanti da almeno otto anni, in cui i due coniugi si sono contesi la custodia dei figli, ormai perlopiù maggiorenni e per le proprietà che hanno in comune, tra cui la villa in Francia a cui è associata anche la loro azienda agricola.