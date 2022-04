“Angelina Jolie sotto falso nome cita l’FBI per indagare sulle presunte violenze di Brad Pitt” Secondo Page Six, l’attrice sarebbe “a caccia di qualunque cosa possa ferire” l’ex marito. Sotto il falso nome di Jane Doe avrebbe citato in giudizio l’FBI per fare chiarezza sul caso di presunte violenze a bordo del jet privato nel 2016.

A cura di Giulia Turco

È una guerra senza fine quella tra Angelina Jolie e Brad Pitt, che dal divorzio del 2016 non hanno mai messo realmente fine alle loro battaglie legali. Nonostante l’attrice abbia già ottenuto la custodia dei loro 5 figli, sembra che stia studiando una nuova mossa nel tentativo di ferire l’ex marito, allargando ancor di più le distanze tra i ragazzi e il padre. “È a caccia di ogni tipo di informazione, qualcosa che possa utilizzare contro Brad, per ferirlo”, si legge su Page Six.

Angelina Jolie avrebbe citato in giudizio l'FBI contro l'ex marito

Secondo Page Six Angelina si starebbe muovendo sotto falso nome per riaprire le indagini sul presunto caso di violenza che, nel 2016, aveva coinvolto Brad Pitt e il figlio Maddox a proposito di una accesa lite scoppiata a bordo di un jet privato. Una certa Jane Doe, nome dichiaratamente inventato per restare anonima, ha infatti citato in giudizio l’FBI perché faccia chiarezza, guarda caso, “sulle indagini relative ad un incidente domestico avvenuto qualche anno fa e che ha coinvolto la querelante e i suoi figli come vittime e testimoni”. E ancora, si legge sulla citazione: “La querelante, l’allora marito e i loro figli, tutti minori, viaggiavano su un aereo privato quando l’uomo li ha aggrediti fisicamente e verbalmente”. La donna, secondo il suo legale, starebbe cercando di riaprire il caso con il pretesto di "per ottenere informazioni affinché i figli ricevano cure mediche e consulenza adeguata per i traumi", subiti.

Brad Pitt ha sempre negato l'accusa di violenze

Il caso in questione sembra coincidere perfettamente con l’episodio che, reso pubblico nel 2016, portò alla fine del matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie dando inizio ad una lunga battaglia legale per il divorzio e la custodia dei figli. Il caso della presunta violenza, allora, venne chiuso pochi mesi dopo. Pur ammettendo di avere un problema con l'alcol, Brad Pitt ha sempre negato ogni tipo di violenza fisica nei confronti della sua famiglia, ma le ripercussioni non sono mancate. Pare che da allora il figlio Maddox abbia voluto chiudere i rapporti con il padre, sempre più isolato rispetto alla ex moglie e ai ragazzi.