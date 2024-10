video suggerito

Crede di chattare con Brad Pitt, truffata: "Ero depressa, mi ha tolto 24mila euro" La signora Stella vittima di una truffa che le ha portato via 24mila euro. Il racconto a Pomeriggio Cinque: "Mi diceva di essere Brad Pitt, io ero depressa e cercavo un aiuto".

La signora Stella è stata la protagonista di un segmento di Pomeriggio Cinque che ha particolarmente colpito il pubblico di Canale 5. "Continuavo a cercare Brad Pitt, mi diceva ‘voglio che tu sia mia per sempre'". È stata vittima di una truffa che le ha portato via 24mila euro: "Stavo molto male, ero in depressione e mi sono aggrappata a questo rapporto. Mi rendevo conto di una cosa folle, ho voluto credere a un sogno".

Il racconto

"Mi sono aggrappata a questa storia che capivo benissimo era assurda". Ai microfoni di Pomeriggio Cinque, la donna ha raccontato di essere stata vittima di una truffa online. Lei pensava di parlare con il noto attore di Hollywood che, però, le chiedeva costantemente dei soldi: "Non ho parlato con nessuno, me ne vergognavo". Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque la ringrazia per la sua testimonianza: "Non devi mai avere più paura di sentirti sola, se c'è qualcun altro che ti dà fastidio, telefona a me. Parlare con un altro ti farà bene".

Stella ha cercato di incontrare Brad Pitt a Venezia: "Ho parlato solo con Clooney"

Stella racconta di avere una grande ammirazione per Brad Pitt come attore e di aver cercato di contattarlo tramite i social per coinvolgerlo in un progetto con un'associazione animalista con cui collabora: "Volevo chiedergli aiuto anche per iniziative legate alla pace". Tuttavia, invece di entrare in contatto con il vero attore, è finita nelle mani di truffatori che si spacciavano per lui e le hanno chiesto ripetutamente denaro. Secondo quanto emerso durante la trasmissione su Canale 5, la donna avrebbe perso oltre 20mila euro a causa della frode. Stella ha addirittura cercato di incontrare Brad Pitt a Venezia: "Non avevo i soldi e ho avvisato tutta la sicurezza con le foto della carta d'identità falsa, ho parlato con giornalisti sperando che lo avvisassero. Alla fine, George Clooney si è avvicinato e ho perso l'attimo. Potevo dirgli qualcosa". Dopo la denuncia, ha lamentato anche mancato supporto dalle Forze dell'Oridne: "La Polizia Postale mi ha fatta sentire stupida. Siete voi che ci cascate mi hanno detto".