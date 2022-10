Amber Heard vive sotto falso nome a Maiorca, avvistata per la prima volta dopo il processo L’attrice si trova da circa 5 mesi a Costitx, un paesino dell’entroterra sull’isola di Maiorca, che sembra le abbia ridato la serenità per vivere insieme alla figlia di un anno e mezzo lontano dal caos mediatico che l’ha travolta.

A cura di Giulia Turco

Amber Heard appare per la prima volta in pubblico dopo il processo mediatico in Virginia. Dallo scorso giugno, data della sentenza che ha sancito la vittoria in tribunale di Johnny Depp, dell’attrice di Aquaman non si erano più avute notizie. Di lei si era saputo solo che aveva deciso di vendere la sua casa in California, dichiarando bancarotta e facendo perdere le sue tracce.

Heard si è rifugiata con la figlia nell'entroterra di Maiorca

Eccola, felice e spensierata insieme alla figlia Oonagh Paige, negli scatti pubblicati sul Daily Mail. L’attrice si trova a Costitx, un paesino dell’entroterra sull’isola di Maiorca, che sembra le abbia ridato la serenità. Il posto giusto per condurre una vita tranquilla, per superare il clamore mediatico attorno al suo personaggio, dove può essere semplicemente la madre della piccola di un anno e mezzo che, negli ultimi tempi, deve aver risentito della sua assenza. Secondo il Daily Mail, qui l’attrice starebbe vivendo sotto falso nome dall'inizio dell'estate, per tutelare la loro privacy, ma non è chiaro quando tempo abbia intenzione di trascorrere sull’isola. Sono trascorsi cinque mesi e al suo fianco, oltre alla piccola, finora è comparsa soltanto un'amica.

La figlia nata da maternità surrogata

Ora la sua priorità è tutelare la serenità della piccola Oonagh Paige, impedendo che la piccola assorba il caos mediatico che l’ha travolta. La situazione non è delle migliori: dopo il processo l’attrice dovrà pagare 15 milioni di dollari all’ex marito, ma tutto si risolverà. “Voglio andare avanti con la mia vita”, diceva qualche tempo dopo la sentenza. “Ho una figlia, devo andare avanti, voglio andare avanti e voglio che anche Johnny lo faccia”. La piccola è arrivata ben dopo la fine della relazione con Depp ed è nata tramite maternità surrogata. Heard ha sempre sostenuto di sentirsi al contempo madre e padre per la bimba, il cui padre è sempre rimasto nell’anonimato.