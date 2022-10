Amber Heard presenta un nuovo ricorso in 16 punti contro Johnny Depp Amber Heard presenta un nuovo ricorso contro Johnny Depp a seguito del processo in cui è risultato vincitore. L’attrice ha espresso in 16 punti tutto ciò contesta della precedente causa di diffamazione.

A cura di Ilaria Costabile

Amber Heard ha presentato un nuovo ricorso in appello contro Johnny Depp, per ribaltare la sentenza nel processo che ha visto trionfare il divo lo scorso giugno. L'attrice ha esposto sedici punti che confuterebbero l'esito del procedimento a suo carico, a seguito del quale dovrebbe risarcire l'ex marito con 10,3 milioni di dollari.

Amber Heard fa di ricorso

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, l'attrice avrebbe stilato un documento in cui sono spiegati i motivi dell'appello, spiegati in ben sedici punti. Viene contestata la mancanza di prove chiare e convincenti per il dolo, le modalità con cui si definiscono i casi di diffamazione, oltre al fatto che dopo aver stabilito che i due ex coniugi si erano diffamati a vicenda non è stata fatta una valutazione oggettiva dei danni da assegnare a ciascuno. A questi si aggiungono anche punti riguardanti fatti già resi noti durante il processo o nelle interviste rilasciate a seguito delle udienze, dalla legale dell'attrice, Elaine Bredehoft. Si tratta di prove che non sarebbero dovute essere ammesse e viceversa, prove che sarebbero dovute essere agli atti e invece non c'erano. Un punto fondamentale, però, riguarda proprio l'atteggiamento di Depp che, secondo l'attrice e i suoi legali, avrebbe permesso alla giuria di valutare atteggiamenti della sua ex moglie precedenti alla scrittura della lettera-articolo oggetto della diffamazione, lasciando intendere che il processo coprisse un arco temporale più vasto, risalendo ai tempi in cui i due avevano divorziato, nel 2016.

L'attrice vive in Spagna con la figlia

L'attrice, intanto, è stata beccata in Spagna, dove a quanto pare vivrebbe sotto falso nome a Maiorca. Con lei c'è anche sua figlia di un anno e mezzo e sembra che abbia ritrovato un po' di quella tranquillità perduta a seguito del clamore mediatico scatenato dal processo contro Johnny Depp. L'attrice, che avrebbe dovuto pagare 10 milioni di dollari, ha affermato in più occasioni di non essere in grado di risarcire l'ex marito, tanto da dover dichiarare bancarotta per poter coprire i danni.