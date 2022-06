Alec Baldwin intervista Woody Allen sulle accuse di abusi sessuali Il produttore ha fatto sapere che martedì 28 giugno nel corso di una live su Instagram intervisterà l’amico e collega Woody Allen, sul caso delle accuse di molestie e sulla docuserie HBO che contiene le testimonianze della figlia adottiva Dylan Farrow.

A cura di Giulia Turco

Alec Baldwin intervista Woody Allen. Il produttore lo ha annunciato con un post su Instagram, dando ai suoi follower l'appuntamento per martedì 28 giugno alle 10.30, ora locale di New York City. Un’incontro con il regista che avrà al centro il tema delle accuse di abusi sessuali sulla figlia adottiva Dylan Farrow, il Me Too e in particolare la polemica nata dalla docuserie Allen v. Farrow, uscita nel 2021 su HBO.

Il supporto di Alec Baldwin a Woody Allen

Amici e colleghi, Baldwin e Allen hanno lavorato insieme per il film Alice, nel 1999, poi To Rome with Love, nel 2012, e infine Blue Jasmine, nel 2013. Entrambi sono stati travolti da due casi giudiziari negli ultimi anni: Baldwin per l'uccisione della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set di Rust, Allen per lo scandalo dei presunti abusi sessuali. “Lasciatemi anticipare che non ho alcun interesse per i giudizi o post ipocriti che potranno essere espressi su questo social. Ho le mie convinzioni e non potrebbe interessarmi meno ascoltare le speculazioni degli altri. Se pensate che un processo debba essere condotto tramite un documentario HBO, questo è un vostro problema”, ha fatto sapere il produttore con un video sulla sua pagina Instagram, la stessa dove si svolgerà la diretta di martedì 28 giugno con il regista.

Il regista ha sempre respinto le accuse di violenza

L’opinione pubblica si è scatenata sul documentario HBO che ha riaperto il dibattito sul caso della presunte violenze che la figlia adottiva di Woody Allen e di Mia Farrow avrebbe subito da bambina e che il regista ha definito: "Infarcito di falsità". In particolare ad attirare l’attenzione era un video amatoriale mai visto prima che mostra la piccola Farrow, 7 anni, mentre dichiara di aver subito un’aggressione da parte del regista. Accuse, che Allen ha sempre respinto etichettandole come false, che tuttavia gli sono costate le spalle girate di Amazon Studios per quanto riguarda il suo film del 2019 A Rainy Day in New York e di Hachette Book Group per la pubblicazione delle sue memorie.