Kevin Spacey si dichiara innocente dalle accuse di molestie sessuali in Inghilterra Kevin Spacey a Londra, in udienza preliminare dinanzi il giudice, si è dichiarato innocente dalle accuse di violenze sessuali mosse contro di lui da tre uomini per fatti risalenti ad inizio anni Duemila.

A cura di Gaia Martino

L'attore e produttore cinematografico statunitense Kevin Spacey, nella cui durata del processo è stata concessa la libertà su cauzione, si è dichiarato oggi innocente dopo le accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti da tre uomini. Sulla star di Hollywood pesano accuse di violenza sessuale che risalirebbero al periodo in cui era direttore artistico del Teatro Old Vic di Londra, quando le presunte vittime erano ancora tutti pre adolescenti. Oggi Spacey si è presentato davanti il giudice della corte londinese di Old Bailey, dichiarandosi non colpevole. Il giudice ha chiuso l'udienza fissando lo svolgimento del processo nel 2023.

Kevin Spacey si dichiara innocente

Le accuse ai danni della star di Hollywood

Kevin Spacey deve rispondere a quattro capi d'accusa: il suo caso vede due accuse di violenza sessuale su un uomo nel 2005, un'aggressione sessuale su un uomo "costretto ad atti penetrativi contro il suo consenso" risalente all'agosto 2008, e violenza sessuale su un uomo nel 2013. Sembrava che la carriera del celebre attore fosse ormai finita ed invece, nonostante i numerosi scandali che l'hanno visto protagonista, è stato scelto da Franco Nero per il film L'uomo che disegnò Dio. Il regista ha commentato: "Ha sbagliato, ma sbagliamo tutti, È stato sfortunato nell'essere accusato nel momento del MeToo, l'ho preso, è stato molto professionale".