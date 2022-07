La moglie di Alec Baldwin Hilaria incinta per la settima volta: “Sento che il mio corpo è debole” Hilaria Baldwin, la moglie dell’attore Alec, ha condiviso un video del passato e racconta della nostalgia che prova nel guardare quelle immagini. Alla settima gravidanza sente che il suo corpo si sta indebolendo.

A cura di Gaia Martino

Hilaria Baldwin aspetta il settimo figlio dal marito Alec Baldwin. La lieta notizia è arrivata cinque mesi dopo l'incidente dell'attore sul set di Rust dove ha sparato con una pistola alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Nonostante il periodo di alti e bassi che ne è seguito, la coppia ha deciso di avere un altro figlio insieme. La settima gravidanza non è una passeggiata tranquilla per l'istruttrice di yoga e imprenditrice americana che su Instagram ha condiviso un video del passato mentre si diverte a fare squat con i tacchi alti e guarda quelle immagini con nostalgia.

Lo sfogo di Hilaria Baldwin

Ha iniziato l'ultimo trimestre della gravidanza e il suo corpo comincia a cambiare. Hilaria Baldwin ha condiviso con i fan su Instagram un video del passato mentre si allena con tacchi alti ai piedi: "All'inizio dell'ultimo trimestre della gravidanza, sento che il mio corpo si sta indebolendo" ha scritto all'inizio della didascalia.

Mi piace allenarmi in dolce attesa e sono grata del fatto che le mie gravidanze mi permettano di essere attiva. Sappiamo tutti che ogni gravidanza è diversa, dobbiamo lasciarci andare alla natura e ascoltare la nostra percezione.

Quando rimase incinta della primogenita con la star di Hollywood Alec Baldwin, di nome Carmen, aveva 28 anni. A distanza di 10 anni, dopo altre cinque gravidanze, ne ha iniziata un'altra. Oggi aspetta una bambina a 38 anni: "L'età e la fatica di tante gravidanze e bambini sono cose che sento sicuramente". Riguardando il video del passato però ha raccontato che gli esercizi che svolge con quelle scarpe li fa tutt'oggi, ma "ovviamente senza tacchi". "Rispettiamo il processo di rallentamento e poi di lenta ripresa dopo il parto" conclude, prima di dirsi grata alla vita per le esperienze di vita che sta vivendo.

Hilaria e Alec Baldwin aspettano una bambina

Il settimo figlio in arrivo in casa Baldwin porterà il fiocco rosa. La star di Hollywood e sua moglie, istruttrice di yoga e imprenditrice, si sono sposati nel 2012 a New York e in autunno 2022 nascerà una bambina, una sorellina per Carmen Gabriela, la primogenita della coppia nata nel 2013, Rafael nato nel 2015, Leonardo Angel Charles nato nel 2016, Romeo Alejandro David nel 2018, Eduardo Pau Lucas nel 2020, e Lucia, nata nel 2021 da madre surrogata.