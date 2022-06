Ireland Baldwin: “Sono stata violentata e ho abortito, il segreto che ho nascosto ai miei genitori” Ireland Baldwin, la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, ha raccontato per la prima volta il suo passato: “Sono stata violentata da adolescente”, poi l’aborto dopo essere rimasta incinta dell’allora fidanzato. “So cosa significa avere i genitori che si odiano”.

A cura di Gaia Martino

Ireland Baldwin, la primogenita della star di Hollywood Alec Baldwin nata dal matrimonio con l'attrice Kim Basinger, ha deciso di raccontare su Tik Tok un difficile momento della sua vita vissuto anni fa. Dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare la sentenza sul caso Roe v. Wade che proteggeva le donne nella scelta di abortire, ha condiviso la sua storia, svelando di essere stata vittima di stupro e di aver dovuto abortire. "So esattamente cosa si prova a nascere tra due persone che si odiano" sono alcune delle parole della giovane, riferendosi alla turbolenta separazione dei suoi genitori.

Il racconto drammatico di Ireland Baldwin

Ha deciso di condividere la sua storia con i suoi fan. Ireland Baldwin, la prima figlia del celebre attore americano: "Lo faccio solo ora perché voglio che altre donne si sentano supportate e amate, indipendentemente dalla loro voglia di condividere la propria storia o meno".

Sono stata violentata quando ero adolescente, ero completamente priva di sensi quando è successo, questa cosa ha cambiato la mia vita. Non l'ho detto a nessuno tranne che ad un'infermiera che mi ha curata, neanche al mio fidanzato di allora o ai miei genitori. Ho mantenuto quel segreto dentro di me per anni, ha causato molto dolore a me e alle persone che amo.

La modella ha svelato di aver perso il controllo della sua vita dopo l'accaduto: ha iniziato a bere, ad andare ai party, si è immersa in relazioni e amicizie "tossiche" per distrarsi.

Vedere così tante altre donne coraggiose condividere le loro storie mi ha fatto pensare a come sarebbe stata la mia vita se fossi rimasta incinta e se avessi dovuto crescere un bambino durante tutto quello che stavo passando in quel momento. Ho risorse mediche, denaro e supporto a cui molte donne non hanno accesso. Ma sarebbe stato semplicemente traumatizzante e impossibile.

L'aborto dopo essere rimasta incinta

Ireland Baldwin poi rimase incinta del suo fidanzato, ha raccontato nel suo lungo sfogo su Tik Tok. Era infelice in quel periodo e non intendeva diventare mamma: "Volevo a malapena essere in una relazione. Ho scelto di abortire perché so esattamente cosa si prova a nascere tra due persone che si odiano". Aveva pensato di darlo in adozione ma "crescere un bambino senza la mia sicurezza finanziaria, senza un partner amorevole, non avrebbe funzionato". Poi ha concluso: