Il video di Alec Baldwin con la pistola in mano puntata alla camera sul set di Rust Tra i video in esame rilasciati dall’ufficio dello sceriffo di Santa Fe c’è uno spezzone di girato nel quale Baldwin viene inquadrato mentre tira fuori dalla giacca una pistola e la punta verso la camera.

A cura di Giulia Turco

Ora c'è la testimonianza video della tragica scena che per sei mesi abbiamo solo immaginato. Sono le immagini di Alec Balwin sul set di Rust, mentre impugna la pistola e la punta verso la macchina da presa, nella stessa scena che sarebbe costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Le immagini sono state rilasciate dall'ufficio dello sceriffo della contea del New Mexico e diffuse dal Los Angeles Times nella mattina del 26 aprile. Un secondo video racconta il momento in cui Baldwin, portato nell'ufficio dello sceriffo subito dopo l'incidente, viene informato della morte della collega. Lui, ha sempre negato di aver premuto il grilletto.

Il materiale video delle prime indagini sul set

Sei mesi dopo l’incidente, l’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe ha rilasciato dozzine di video e documenti che fanno parte dell’indagine per la morte di Halyna Hutchins e il ferimento di Joel Souza, per i quali non è ancora stata formulata un’accusa. Tra i video in esame c’è uno spezzone di girato nel quale Baldwin viene inquadrato mentre tira fuori dalla giacca una pistola e la punta verso la camera. Si trova nella stessa chiesa di Bonanza Creek Ranch, dove Hutchins è stata colpita poco tempo dopo. Ci sono i primi interrogatori dopo l’incidente dell’assistente alla regia Dave Halls e della responsabile alle armi Hannah Gutierrez Reed, ancora sul set.

Il primo interrogatorio di Alec Baldwin

Dopo essere stato trasportato nell’ufficio dello sceriffo di Santa Fe, Baldwin è stato interrogato dalla polizia e nel video si vede chiaramente il momento in cui gli viene mostrata l’immagine del proiettile che ha colpito Hutchins che nel regista Joel Souza. “Questo è un proiettile”, ammette ad alta voce guardando la foto. “Sono così disgustato dal fatto che un proiettile abbia attraversato il corpo di questa ragazza”, dice. “Lei è in condizioni critiche in ospedale in questo momento e io ho sparato con la pistola”, dice l’attore. Poi, quando viene informato della morte della donna, a causa delle ferite riportate, reagisce sedendosi in un silenzio sbalordito, portandosi una mano alla bocca, prima di dire di voler chiamare sua moglie.