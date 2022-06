Agata Reale durante la battaglia contro il cancro: “Maria de Filippi mi è stata molto vicina” Agata Reale svela il rapporto con la conduttrice di Amici. Appena ha saputo della malattia, Maria De Filippi: “Mi ha inviato un regalo e una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare”.

A cura di Giulia Turco

Agata Reale è l’ex ballerina di Amici che ha lottato per due anni e mezzo contro il cancro. Lo scorso aprile, tramite un post su Instagram, Agata ha deciso di aprirsi e raccontare la sua battaglia contro la malattia, trovando enorme sostegno nei suoi fan che si sono stretti attorno a lei e alla sua famiglia. In una recente intervista a Fanpage ha raccontato il timore di esporsi: “Ho tenuto la mia malattia nascosta per un anno, ma quando pubblicavo delle foto qualche foto mi davano dell’anoressica e me ne dicevano di ogni”.

La sorpresa di Maria De Filippi ad Agata Reale

Recentemente in un'intervista a Libero Tv Agata ha svelato un aneddoto del suo rapporto con Maria De Filippi. Nonostante siano passati tanti anni (la sua partecipazione al talent risale al 2009), la conduttrice non ha rinunciato a dimostrarle il suo affetto quando ha saputo della malattia, inviandole un regalo:

Confesso che ho avuto un bel regalino, un regalo molto bello. E non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello, che ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta.

Il supporto della squadra di Amici

Non soltanto Maria. Tutta la squadra di autori del programma si sarebbe messa a disposizione dell’ex alunna nel tentativo di darle una mano. “Il giorno in cui sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato”, ha raccontato Agata. “La prima cosa che ha fatto è stata cercare aiuto per capire se era possibile avere qualche medico, qualche eliminare in più”, continua la ballerina. “Contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia. Appena Maria lo ha capito, anche Mauro del Monaco e tutto il team, si sono subito prodigati per aiutarmi. Sono stati eccezionali”.