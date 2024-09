video suggerito

Maria Teresa Ruta: "Soffro di depressione. L'evento scatenante è stata la perdita di mio padre" Ospite di Storie Italiane, Maria Teresa Ruta ha raccontato di essersi sottoposta alle cure per la depressione neurochimica di cui soffre: "Non ho mai rivelato i miei pensieri, non mi corrispondevano, io pensavo cose brutte".

Maria Teresa Ruta è stata ospite della puntata di Storie Italiane andata in onda lunedì 16 settembre. A Eleonora Daniele ha parlato di come affronta la sua depressione e da quanto tempo fa i conti con questa malattia: "Mia mamma ne ha sofferto e ne soffre ancora, quindi la temevo".

Maria Teresa Ruta: "La depressione è arrivata dopo il mio primo parto"

Maria Teresa Ruta si è sempre descritta come una persona solare, sorridente e ottimista. "Non pensavo che la depressione esistesse per me" ha spiegato. Ha poi aggiunto di temere questa malattia perché anche sua madre ne soffre: "È successo dopo il mio primo parto e ho detto ‘va bene la vinco' ma non è stato così. Ho dovuto chiedere aiuto. Mi sono detta che con il secondo parto sarei stata pronta, e invece anche dopo la nascita di Gian Amedeo ho sofferto di una forma lieve di depressione". Ruta ha continuato dicendo di essersi fatta aiutare dalle sue amiche, da sua madre, da suo marito Roberto e da sua figlia Glenda ma quando due anni fa è arrivata la depressione neurochimica si è dovuta rivolgere agli specialisti. A Eleonora Daniele ha ammesso che è successo dopo il Grande Fratello:

Ho detto anche lì io ce la faccio da sola. Non ho mai rivelato i miei pensieri, non mi corrispondevano, io pensavo cose brutte. Roberto lì mi ha detto ‘no devi andare dal medico' e io ho iniziato una cura e adesso sono felice di averlo fatto ma ci ho messo 5-6 mesi in cui in quel buio che vedevo al mattino non mi volevo svegliare, alzare, vestire e lavare. Mi arrabbiavo con me stessa perché ho tutto, ho avuto tutto, la vita è stata generosa con me, tanto che persino mio fratello si è arrabbiato con me ‘ Hai tutto, perché sei depressa?’ Non è facile. Non c'è una guarigione. C'è un percorso dove poi scendono i livelli dei medicinali in modo che tu ti senti tranquilla e serena e non ti vengono quei pensieri che ti angosciano. Per riprendermi e arrivare alla dose minima ci ho messo un anno circa.

Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda durante una puntata di Grande Fratello del 2020

"La perdita di mio padre ha scatenato tutto"

Maria Teresa Ruta ha rivelato che l'evento scatenante nell'insorgenza della malattia è stata la perdita di suo padre. "La perdita di mio papà è stato un momento in cui io mi sono sentita come se un pezzo molto profondo di me se ne fosse andato via, io gli somiglio tanto – ha raccontato la presentatrice – Mio padre mi ha sempre capita e non mi ha mai giudicata, se stavo male faceva un passo indietro. Mi è mancato quel pilastro a cui attaccarmi. Mi manca il suo sorriso e la sua allegria". Ha poi concluso: "Non riesci a governare la depressione, è come se avessi una malattia contagiosa, è come la lebbra".