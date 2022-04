Il serale di Amici 2022, stasera la terza puntata: anticipazioni e eliminati

In questa edizione, Maria De Filippi ha deciso di confermare la giuria dell'edizione precedente. I tre giudici, infatti, sono Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. Nel corso della terza puntata del serale, in onda sabato 2 aprile, però, Stash non ci sarà perché è risultato positivo al Covid. Al suo posto, Sabrina Ferilli.