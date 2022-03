Amici 21, le anticipazioni della terza puntata del Serale in onda il 2 aprile: chi è stato eliminato Ecco le anticipazioni della terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in programma in prima serata su Canale 5 sabato 2 aprile. Attenzione Spoiler.

A cura di Gaia Martino

La terza puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi è stata registrata questo pomeriggio di mercoledì 30 marzo e andrà in onda sabato 2 aprile, in prima serata, su Canale 5. Cantanti e ballerini si sono esibiti in studio avanti la giuria composta da Stefano De Martino e Emanuele Filiberto Di Savoia. Assente Stash: il cantante dei The Kolors essendo positivo al Covid ha seguito la puntata in collegamento da casa. Sulla sedia rossa, al suo posto, sarebbe arrivato un'ospite speciale. Da AmiciNews sono arrivate le anticipazioni, attenzione spoiler.

John Erick eliminato, Leonardo e Nunzio al ballottaggio finale

La registrazione del Serale di Amici che andrà in onda sabato 2 aprile è terminata da poco e AmiciNews attraverso il profilo Twitter ha rivelato cosa è accaduto ed a cosa assisteremo in tv. Il primo eliminato ufficiale sarebbe il ballerino di Veronica Peparini, John Erick, che avrebbe perso la sfida contro Crytical e Albe. Le anticipazioni rivelano anche che a finire al ballottaggio finale sarebbero Leonardo e Nunzio, i due ballerini latini spesso messi a confronto con guanti di sfida. Il guanto dei sfida dei prof vedrà le esibizioni sulle note di La notte vola di Lorella Cuccarini: gli insegnanti Celentano e Zerbi avrebbero fatto una parodia del brano e a vincere sarebbero stati i loro rivali. Stando alle anticipazioni Alessandra Celentano avrebbe anche discusso con Raimondo Todaro per una coreografia di Michele.

Gli ospiti del Serale di Amici del 2 aprile

Nella prossima puntata di Amici 21 in onda sabato 2 aprile purtroppo non ci sarà in studio il giurato Stash, a casa a causa del Covid. Stando alle anticipazioni di AmiciNews al suo posto entrerà in studio l'attrice Sabrina Ferilli, grande amica di Maria de Filippi e presenza molto amata nel programma. Con lei anche l'immancabile Giovannino, si legge, il suo disturbatore personale e uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Tu Si Que Vales. Gli spoiler della registrazione rivelano anche che un altro ospite del terzo appuntamento sarà Fabrizio Moro.