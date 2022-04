Morto Piero Sonaglia, il ricordo di Maria De Filippi: “Non smetterò mai di cercare il tuo sguardo” Con un lungo post via Instagram, anche Maria De Filippi ha voluto ricordare Piero Sonaglia, storico assistente di studio nei suoi programmi, da Amici a Uomini e Donne, scomparso oggi, 2 aprile. “Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò”.

Tanti i protagonisti di Uomini e Donne e Amici, presenti e passati, che hanno scelto di condividere un messaggio per la scomparsa di Piero Sonaglia, avvenuta oggi, 2 aprile. Anche se sempre dietro le quinte, come assistente di studio in numerosi programmi di Maria De Filippi, è stata una presenza fondamentale per tantissime persone. Tra queste, forse in primis, per la stessa De Filippi che con un post pubblicato sui social ha voluto rendergli omaggio, provando a spiegare il loro legame: "Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto".

Con un lungo messaggio pubblicato tramite il profilo di Uomini e Donne, anche Maria De Filippi ha voluto ricordare Piero Sonaglia, storico assistente di studio da sempre presente nei suoi programmi, da Uomini e Donne ad Amici. Per la conduttrice è stato un punto di riferimento, una persona con la quale ha condiviso gran parte del suo lavoro e a cui oggi, in seguito alla sua scomparsa, ha voluto dire addio con grande affetto:

Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Gerry Scotti ha voluto omaggiare Piero Sonaglia, con cui ha lavorato durante l'esperienza a Tu si Que Vales, dove il suo grido "Pieroooo" era diventato quasi un tormentone. "Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare ‘Pierooooooooo' perché Piero non c’è più", ha scritto il conduttore. E ha poi aggiunto: "Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca"