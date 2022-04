“Facciamo una puntata come voleva lui”, Maria De Filippi ricorda Piero Sonaglia ad Amici La puntata del 9 aprile di Amici comincia nel ricordo di Piero Sonaglia.

La puntata del 9 aprile di Amici di Maria De Filippi non poteva cominciare diversamente. L'omaggio a Piero Sonaglia è nello stile Maria: senza esagerazioni, ma con grande limpidezza. E con sentimento. Maria De Filippi mostra i cartelli che il pubblico ha portato da casa: "Sempre con noi, Piero" e "Amico e sostenitore di tutti. Ci mancherai. Ciao Piero". Un grande applauso e tutti in piedi, poi Maria De Filippi, non senza commozione, dà il via alla puntata: "Come voleva lui, cerchiamo di fare una puntata giusta, una puntata precisa". È stato un momento molto intenso, Maria De Filippi ha trattenuto la commozione e, come se fosse una sorta di ricompensa, ha ricevuto davvero tanti gli applausi dal suo studio. Subito dopo, sono entrati i giudici ed è cominciata la puntata.

Piero Sonaglia morto dopo una partita di calcetto

Piero Sonaglia è morto dopo una partita di calcetto, a Ostia, dove aveva casa. Stava giocando con gli amici e con il figlio di 25 anni quando, alla fine della partita mentre stavano per accomodarsi negli spogliatoi, l'assistente di studio di Amici e di Tu sì que vales, si è accasciato al suolo. Maria De Filippi ha ricordato così il compagno di lavoro: