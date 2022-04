Morto Piero Sonaglia, le reazioni dei protagonisti di Amici e Uomini e Donne Tanti i protagonisti di Amici e Uomini e Donne che sui social hanno voluto ricordare Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Maria De Filippi, scomparso oggi (2 aprile). Da Veronica Peparini e Rudy Zerbi, ad Alessandra Amoroso e Gianni Sperti.

La notizia della morte di Paolo Sonaglia ha lasciato senza parole molti protagonisti dei programmi di Maria De Filippi, da Amici a Uomini e Donne. Anche la stessa conduttrice, con un lungo post via Instagram, ha voluto ricordare il suo storico assistente di studio, scomparso oggi (2 aprile): "Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò”. Intanto sui social continuano a moltiplicarsi le reazioni da parte di coloro che negli anni hanno lavorato insieme a lui, dai professori di Amici, come Veronica Peparini e Rudi Zerbi, alle ex dame di Uomini e Donne, come Luisa Anna Monti, ma anche Gianni Sperti, altra presenza fissa in studio.

Le reazioni dei protagonisti di Amici

In molti hanno scelto di ricondividere le parole usate da Maria De Filippi per ricordare Piero Sonaglia, aggiungendo poi un loro pensiero. "E così per tutti noi che abbiamo avuto la Fortuna di incontrare il tuo sorriso", ha scritto Rudi Zerbi, attuale professore di Amici, che ha lavorato diverse volte con lui. Da tutti descritto come una persona disponibile, sempre pronta ad aiutare gli altri, con il sorriso e una parola di incoraggiamento per chi stava affrontando una nuova avventura.

A ricordarlo così è anche Alessandra Amoroso, ex allieva del talent di Canale 5 nel 2009, che gli ha dedicato un lungo post sul suo profilo: "Uomo elegante e per bene. Ti ho conosciuto 13 anni fa… da subito colpita dal tuo fascino!!! Ti ricordi che non facevo altro che dirti quanto fossi bello, affascinante anche con quella barbona che avevi deciso di farti crescere? Mi hai sempre supportata e fatto il tifo per me e ti prometto che non dirò mai a nessuno ciò che mi dicevi all’orecchio, non vorrei far ingelosire nessuno! Ti aspettavo dietro al led e ogni volta che ti vedevo gridavo il tuo nome giusto per metterti in imbarazzo! Mancherai sì, mancherai tanto a tutti perché tu eri molto di più, di tutto… Un grande bene per te, dal profondo del mio cuore".

Veronica Peparini, coach di ballo dell'attuale edizione di Amici, lo ricorda facendo un passo indietro e tornando con la mente all'epoca de La Corrida, lo show nel quale Sonaglia ha ricoperto per la prima volta il suo ruolo di assistente di studio, capendo che quello sarebbe stato il suo lavoro. "Ho iniziato da piccolina a ballare in Tv… la Corrida.. avevamo tutti e due la stessa età’ 20 anni su per giù’ !!", ha scritto l'insegnante di danza. E ha poi aggiunto: "Tante volte mi facevi vedere la foto di noi e tu con i capelli mi dicevi ti ricordi Vero’!!! E chi si poteva scordare ? Chi ti scorderà mai Pie’… Amico mio , uomo buono ,bravo , lavoratore… Ci mancherai a tutti!!! Non ci sono parole il cuore piange". Anche una persona a lei vicina, Andreas Muller, ha scritto un pensiero per lui: "Sento le lacrime vibrare negli occhi. Sento un vuoto pazzesco nello stomaco. Mi si spezza il cuore. Una persona buona, gentile e sorridente. Mancherai a tutti".

I messaggi da parte dei protagonisti di Uomini e Donne

Non sono mancati i messaggi nemmeno da parte di volti noti di Uomini e Donne, a cominciare da Gianni Sperti, altra presenza fissa nello studio di Maria De Filippi, che con lui ha condiviso diversi anni. Via Instagram ha scritto: "Le chiacchierate dietro le quinte e le risate, perché tu sei sempre stato solare. Il tuo sguardo protettivo che mi confortava nei momenti difficili durante le registrazioni".

Anche la dama Luisa Anna Monti ha condiviso un messaggio, scrivendo: "Un dolore immenso… un vuoto incolmabile… Come faremo senza di te …. Ci mancherai tantissimo ..Un uomo meraviglioso di una bontà d' animo infinita…"