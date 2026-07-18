L’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano sposo, le nozze a Napoli e l’arrivo per mano con il figlio

Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, si è sposato. Sabato 18 luglio è convolato a nozze con la compagna Camilla Fardella, conosciuta nel 2020. La cerimonia si è svolta a Napoli alla presenza di amici, parenti e del figlio Alberto, nato nel 2024.

Mattia Marciano si è sposato. L'odontoiatra ed ex tronista di Uomini e Donne, che nel 2017 scelse Vittoria Deganello alla fine del suo percorso, è convolato a nozze con la compagna Camilla Fardella. I due sono una coppia dal 2020 e nel 2024 sono diventati genitori per la prima volta. Ad aprile la firma nel comune di San Giorgio a Cremano.

Sabato 18 luglio Mattia Marciano e Camilla Fardella sono diventati ufficialmente marito e moglie. La cerimonia si è svolta a Napoli, come mostrano video e foto condivisi su Instagram direttamente dagli sposi e dagli invitati. Il rito è stato celebrato in chiesa alla presenza di parenti e amici e del loro primo figlio Alberto, che ha accompagnato per mano il papà fino all'altare. Dopo il sì in chiesa, i festeggiamenti si sono spostati in una location immersa nel cuore di Roccamonfina (Caserta), dove c'è stato prima un aperitivo e poi il pranzo con il tradizionale taglio della torta degli sposi. La sera prima della cerimonia, l'ex tronista ha sorpreso la futura sposa con un mazzo di rose rosse e la dedica del brano di Sal Da Vinci Per sempre sì.

Mattia Marciano si è fatto conoscere dal pubblico grazie a Uomini e Donne, programma al quale ha partecipato nel 2017 prima come corteggiatore di Rosa Perrotta e poi come tronista. La sua avventura sul trono era finita con la scelta a sorpresa della corteggiatrice Vittoria Deganello, con cui però la storia era durata solo pochi mesi lontano dalle telecamere. Nel 2020 aveva ufficializzato la relazione con Camilla Fardella, all'epoca 27enne, che quattro anni più tardi lo ha reso padre per la prima volta del piccolo Alberto. Oggi Marciano è lontano dal mondo della tv e, come si legge sul suo profilo Instagram, è un odontoiatra di professione che opera principalmente in provincia di Napoli e dintorni.