Morto Piero Sonaglia, Gerry Scotti: “Perdiamo il più bravo di tutti” Oggi, 2 aprile, è morto Piero Sonaglia, il celebre assistente di studio che da sempre era presente nei programmi di Maria De Filippi. Il messaggio di Gerry Scotti, che ha lavorato con lui a Tu sì que Vales.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 2 aprile, è morto Piero Sonaglia, il celebre assistente di studio da sempre presente nei programmi di Maria De Filippi e delle reti Mediaset. A darne notizie il regista Roberto Cenci con un post su Instagram. Tanti i personaggi del mondo della tv che hanno lavorato con lui e hanno voluto ricordarlo, tra questi Gerry Scotti e diversi protagonisti di Uomini e Donne e Amici.

Il messaggio di Gerry Scotti

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Gerry Scotti ha voluto omaggiare Piero Sonaglia, con cui ha lavorato durante l'esperienza a Tu si Que Vales, dove il suo grido "Pieroooo" era diventato quasi un tormentone. "Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare ‘Pierooooooooo' perché Piero non c’è più", ha scritto il conduttore. E ha poi aggiunto: "Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca"

La carriera di Piero Sonaglia

Piero Sonaglia ha iniziato la sua carriera giovanissimo, ad appena 21 anni. La prima apparizione come assistente tv risale ai tempi de La Corrida, quando ha capito che quello sarebbe stato il suo mestiere. Sono numerosi poi i programmi ai quali ha lavorato, diventando con il tempo una presenza fissa, un punto di riferimento per la stessa Maria De Filippi e per tutti i protagonisti delle sue trasmissioni, da Uomini e Donne ad Amici fino a Tu si Que Vales.

Giulia Stabile con Piero Sonaglia ad Amici

"Potremmo definirlo come una sorta di aiuto-regia in studio Nelle grandi trasmissioni come Amici l’assistente di studio diventa un punto di riferimento per tutti i reparti, perché comunica costantemente, attraverso delle cuffie, con la regia e coordina ciò che accade in puntata. È una figura unica all’interno del team, anche se mi ritengo semplicemente un ingranaggio di un più grande meccanismo", ha raccontato in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne nel 2019.