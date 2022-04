“Non ti ho mai visto senza sorriso”, Tina Cipollari ricorda l’amico Piero Sonaglia Anche Tina Cipollari ha ricordato l’amico Piero Sonaglia, scomparso ieri per un infarto.

Piero Sonaglia ha lasciato un vuoto improvviso nel mondo dello spettacolo a trazione "De Filippi". L'assistente di studio era molto amato e stimato, conosciuto anche da quanti assistono ogni giorno e ogni settimana alle trasmissioni della Fascino. Stroncato da un infarto dopo una partita di calcetto, Piero Sonaglia lascia quattro figli. In questi giorni, i ricordi di chi lo ha voluto bene e lo ha conosciuto si sommano e sono rimpianti e dolori. In ultimo, anche Tina Cipollari ha voluto scrivere un pensiero per l'amico scomparso troppo presto: "Sono attonita, triste e incredula".

Il messaggio di Piero Sonaglia

Tina Cipollari ha ricordato su Instagram Piero Sonaglia, scomparso per logiche fuori dalla razionalità. Una morte improvvisa, che lascia senza fiato chi resta. Ecco cosa ha scritto Tina Cipollari:

Sono attonita, triste…. Incredula.

Uomo gentile, generoso e umile. Non posso dire di averti mai visto senza il tuo meraviglioso sorriso..mai!

Mi mancherai tantissimo!

RIP❤️

Ciao Piero❤️

La notizia e il dolore di Maria De Filippi

A riportare la notizia è stato Canale Dieci, la tv in chiaro e giornale di notizie che ha base proprio a Ostia, dove Piero Sonaglia stava giocando una partita di calcetto con suo figlio, 25 anni, e i suoi amici. Scrive il portale ostiense: "Si è accasciato nel campo di calcetto dove stava giocando con il figlio". Il referto del medico parla di "morte per infarto da trauma". L'autopsia sarà effettuata presso l'istituto di Medicina legale dell'università di Tor Vergata. Con un lungo post via Instagram, anche Maria De Filippi ha voluto ricordare Piero Sonaglia: