“È segno di verginità?”, la battuta di Maria De Filippi alla Celentano che replica: “Sì, mi sposo”

A cura di Giulia Turco

Nella terza puntata del serale di Amici, Alessandra Celentano ha attirato l'attenzione di Maria De Filippi. La conduttrice non ha potuto fare a meno di notare che la maestra fosse elegantemente vestita di bianco, un colore che indossa di rado. Così ha iniziato a stuzzicarla con una certa ironia: "È segno di verginità il bianco?", le ha chiesto. "Sì, visto che tra poco mi risposo", ha replicato Alessandra Celentano.

Chi è l'ex marito di Alessandra Celentano

Ad oggi, la maestra Celentano tiene la sua vita privata lontano dai riflettori e non si sa se abbia al suo fianco un compagno che realmente sta per sposare. Quel che è noto è che dal 2007 al 2012 è stata sposata con Angelo Tramentozzi, analista finanziario e maestro di karatè. Fu proprio la Celentano a raccontare, in un’intervista a Verissimo da Silvio Toffanin, di aver vissuto un bellissimo matrimonio con l’ex marito e che avrebbero mantenuto un buon rapporto dopo la separazione. Da allora, secondo il gossip la maestra sarebbe single. Eppure, da diverse puntate che Maria de Filippi la stuzzica sulla sua vita privata. “C’è un nuovo fidanzato?”, le aveva chiesto ironizzando la settimana prima notando una pettinatura diversa dal solito. La sua risposta, con un sorrisetto malizioso, aveva lasciato spazio a diverse interpretazioni.

Alessandra Celentano e l’ex marito Angelo Tramentozzi.

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Non solo gossip. Alessandra Celentano, dopo una prima parentesi di leggerezza, è tornata al suo ruolo autoritario. Maria De Filippi stuzzica Alessandra Celentano dicendo di aver rivisto danza classica anche in un'esibizione che avrebbe dovuto essere moderna. Todaro la appoggia: "Non è che cambi musica e cambi stile! Se avessi messo musica classica di sottofondo, la coreografia sarebbe stata perfetta". Celentano non ci sta: "Siete ignoranti. Ecco ha parlato l'ignoranza. Maria fa un altro lavoro, tu no". Todaro sbotta: "In 21 anni non hai mai pensato di aver sbagliato. Dovresti metterti in discussione".